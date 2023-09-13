Zonguldak'ta maden göçüğü: 1 ölü, 6 yaralı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Armutçuk maden ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin " Zonguldak Ereğli'de, kömür madeninde meydana gelen göçük sebebiyle, 1 kişi hayatını kaybetti. 6 yaralımız var. Yaralılar hastaneye nakledilmiş durumda. Ekiplerimiz ambulanslarla görev başında. Acımız büyük" açıklamasını yaptı.

Ereğli'deki TTK'ya ait Armutçuk maden ocağında bugün saat 13.45 sıralarında göçük meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, meydana gelen göçüğe ilişkin X (Twitter) hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Zonguldak Ereğli'de, kömür madeninde meydana gelen göçük sebebiyle, 1 kişi hayatını kaybetti. 6 yaralımız var. Yaralılar hastaneye nakledilmiş durumda. Ekiplerimiz ambulanslarla görev başında. Acımız büyük."