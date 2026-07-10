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Aydıntepe'de ithal besilik sığırlarda karantina ve sağlık kontrolleri yapılıyor

Aydıntepe'de ithal besilik sığırlarda karantina ve sağlık kontrolleri yapılıyor
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Et ve Süt Kurumu tarafından ithal edilen besilik etçi sığırlar, Aydıntepe'deki bir işletmeye sevk edildi. Hayvanların kimlik, sağlık ve karantina işlemleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.

Et ve Süt Kurumu tarafından yurt dışından getirilen besilik etçi sığırlar, Besilik Sığır İthalatı Hakedişi kapsamında Aydıntepe'de faaliyet gösteren bir işletmeye sevk edildi. Hayvanlar için kimlik, sağlık ve karantina işlemleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından hayvanların kimlik ve sevk belgeleri kontrol ediliyor, klinik sağlık muayeneleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca hayvanlardan alınan kan numuneleri, Tarım ve Orman Bakanlığının kontrol programı çerçevesinde laboratuvar analizleri için ilgili laboratuvarlara gönderiliyor.

Karantina süreci boyunca hayvanlar gözetim altında tutulurken, laboratuvar sonuçlarının uygun çıkmasının ardından mevzuat doğrultusunda millileştirme işlemleri tamamlanarak Hayvan Bilgi Sistemi'ne kayıtları yapılıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yürütülen çalışmalarla hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi, hayvan hareketlerinin izlenebilirliğinin sağlanması ve güvenilir hayvansal üretimin desteklenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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