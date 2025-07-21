Yerli Üretim 12 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun düzenlemesiyle yeri üretim 12 ilacın geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle tamamı yerli üretim olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" dedi. Geri ödemi listesine ilave edilen 12 ilaçtan 4'ünün antihipertansif, 2'sinin antiromatizmal, 1'inin antibiyotik, 1'inin ağrı kesici-ateş düşürücü, 1'inin amino asit türevi, 1'inin antiviral, 1'inin mide koruyucu, 1'inin ise elektrolit kaybı serumu olduğu belirtildi.