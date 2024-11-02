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Türkiye, Sağlık Turizminde Zirveye Oynuyor

Türkiye, Sağlık Turizminde Zirveye Oynuyor
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Dr. Uygar Üstün, Türkiye'nin sağlık turizminde gelişmiş hizmet anlayışı, teknoloji altyapısı ve cazip fiyat politikalarıyla dünya sıralamasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Sağlık alanındaki başarıların sadece estetik operasyonlarla sınırlı kalmadığını, ciddi tedavi süreçlerinde de Türkiye'nin tercih edilen bir merkez haline geldiğini vurguladı.

TÜRKİYE'nin sağlık turizmindeki hizmet anlayışıyla çıtayı her geçen gün yükselttiğini söyleyen Dr. Uygar Üstün, sundukları sağlık hizmetleri, gelişmiş teknoloji altyapısı ve cazip fiyat politikaları ile Türkiye'nin bu sektörde zirveyi zorladığını söyledi.

Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu İşletme Direktör Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Üstün, Türkiye'nin sağlık turizminde dünya sıralamasında söz sahibi olduğunu belirterek, bu başarıyı sürdürülebilir kılmak adına tanıtım faaliyetlerinin, fiyat rekabetinin ve kalite odaklı hizmetlerin önemine dikkat çekti. Dr. Üstün, "ABD ve Almanya gibi ülkelerin ardından Türkiye, sağlık turizminde geleneksel merkezlerden biri haline geliyor. Bu başarıyı elde etmek, kaliteli hizmet ve uygun fiyat politikalarının birleşimidir" dedi.

TÜRKİYE'NİN GÖRÜNMEYEN BAŞARI HİKAYELERİ

Dr. Üstün, Türkiye'ye sağlık hizmetlerinde yetersiz olan ülkelerden olduğu kadar, bireysel olarak sağlık hizmetine ulaşmak isteyen çok sayıda insanın da başvurduğunu söyleyerek, "Saç ekiminden onkoloji tedavilerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz ve bu alanlardaki başarılarımızla güven kazanıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin görünmeyen sağlık başarılarını vurgulayan Dr. Üstün, ülkenin dünya çapındaki tedavi alanındaki gücüne dikkat çekti. Sağlık turizminin önemli temsilcilerinden biri olarak Türkiye'nin organ nakli, kemik iliği nakli ve kanser cerrahisi gibi yüksek uzmanlık isteyen tedavi süreçlerindeki üstün başarılarını da anlatan Dr. Üstün, "Sağlık alanındaki bu başarılar Türkiye'yi sadece estetik operasyonlarla değil, ciddi tedavi süreçlerinde de tercih edilen bir merkez haline getiriyor" ifadelerini kullandı

ÜÇ ANA KRİTER: MEMNUNİYET, TEKRAR ZİYARET VE TAVSİYE

Dr. Üstün, sağlık turizminde en önemli etkenlerden birinin öneri sistemi olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

"Burada en etkili faktör, hastaların yakın çevresine olan güvenidir. Sosyal medya, tanınmış kişiler ve geçmişte hizmet alıp memnun kalanların önerileri, hasta kazanımını doğrudan etkiliyor. Hastaların yüzde 73'e varan oranla Türkiye'yi tercih etmesinde bu tavsiyeler etkili oluyor."

Dr. Üstün, sağlık turizminde hastaların kaliteli hizmet alması ve bu hizmeti başkalarına önermelerinin sağlanması gerektiğini belirterek, Medipol'ün bu alanda hastaların memnuniyetine büyük önem verdiğini ifade etti. Dr Üstün, "Hastalarımızın, onlara sağladığımız hizmetler hakkında sorduğumuz 'hizmetten memnun kaldınız mı, tekrar gelir misiniz ve bu hizmeti başkalarına önerir misiniz' sorularına yanıtı 'evet' olmalı. Bu üç soruya verilen olumlu yanıtlar, Medipol'ü ve ülkemizi sağlık turizminde üst sıralara taşıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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