İstanbul'da lodos kaosu

İstanbul'da gece yarısı büyük kaos
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma

Türkiye'yi ayağa kaldıracak kare! Açık açık meydan okudu
Trafik kanunu değişiyor! O ehliyetler iptal edilecek

Trafik kanunu değişiyor! O ehliyetler iptal edilecek
'Senin kafana sıkarım' tehdidi savuran polis görevden uzaklaştırıldı

"Kafana sıkarım" tehdidi polis memuruna pahalıya patladı

Türkiye'nin dev firması ürünlerindeki ölümcül virüsü kabul etti! İşte kesilen ceza

Türkiye'nin dev firması ürünlerindeki ölümcül virüsü kabul etti! İşte kesilen ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şenpiliç'in 'Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde, insan sağlığına zararlı bakteri tespit edildi. Şenpiliç'in ürünleri piyasadan toplatılırken 210 bin 622 TL ceza kesildi. Firma yaptığı açıklamada virüslü ürünleri imha ettikleri belirterek, "İlgili parti dışında piyasada hiçbir riskli ürün bulunmamaktadır" denildi.

Sakarya'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın sağlığını tehlikeye atabilecek gıda ürünlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler bu çerçevede, yaklaşık 2 ay önce Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve ülkenin önde gelen beyaz et üreticisi olan Şenpiliç'in işletmesinde denetim gerçekleştirdi.

ÖLÜMCÜL VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Ürünün toplatılmasına ilişkin Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden diğer illere gönderilen yazıda, "Müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından, ilimiz Soğucak Mahallesi 3. Organize Sanayi Bölgesi 6. Yol No:44 Merkez Söğütlü adresinde faaliyet gösteren Şenpiliç Gıda Sanayi Anonim Şirketi unvanlı işletmede yapılan resmi kontrolde, 'Şenpiliç Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' (STT: 10/03/2025, - Parti No: 204125 Onay Numarası: 54-0160)', ürününden numune alınmış olup, söz konusu ürüne yapılan analiz sonucuna göre 'L. monocytogenes' içermesi sebebiyle Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edilmiştir ve üretici işletmeye yasal işlem uygulanmıştır. Söz konusu ürünün toplatılması ile ilgili firmaya tanınmış olan yasal süre bitmiş olup, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 21. Maddesinin 5. fıkrasına aykırılık tespit edildiğinden, aynı kanunun 40. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi gereğince söz konusu ürünlerin en kısa sürede piyasadan toplatılması gerekmektedir. İl Müdürlüğümüz yapılan denetimlerde söz konusu ürüne rastlanılması halinde işlemlerin yapılarak Müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ederim" ifadeleri yer aldı.

210 BİN TL CAZA KESİLDİ

Denetimlerde numune alınan, 'Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde 'L monocytogenes' isimli insan sağlığına zararlı bakteri tespit edildi. Hakkında yasal işlem başlatılan işletmeye 210 bin 622 TL cezai işlem uygulandı. Konu ile ilgili harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce, söz konusu ürünün piyasadan toplatılarak imha edilmesine karar verildi. Tespiti yapılarak toplatılan ürünlerin imha edildiği bilgisine de ulaşıldı.

FİRMA VÜRÜS OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Şenpiliç'ten yapılan açıklamada, "Şenpiliç olarak, 10 Mart 2025 son tüketim tarihli "Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte" ürünümüzde Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan kontrollerde Listeria bakterisi tespit edilmiştir. Durumu öğrenir öğrenmez geri çağırma prosedürümüzü devreye aldık, ürünleri topladık ve İl Tarım Müdürlüğü gözetiminde imha ettik. İlgili parti dışında piyasada hiçbir riskli ürün bulunmamaktadır. Diğer tüm ürünlerimizde yapılan analizlerde de herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Tüketici sağlığını her zaman önceliğimiz olarak görmeye ve süreçlerimizi aynı titizlikle sürdürmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz." denildi.

Türkiye'nin dev firması ürünlerindeki ölümcül virüsü kabul etti! İşte kesilen ceza

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Haberler.com / Sağlık
500

Yorumlar (12)

Haber Yorumlarıoset ahmet:

Niye o kadar çok ceza kesmişler ki, utanmadan bide, alti astari insan hayati, 21,000 yeterdi

Yorum Beğen103
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıali ihsan çakır:

210.000 TL. Bu ceza bakkalı bile caydırmaz. Yazmayın bari de firmalar bunu görünce daha da cesaretlenmesin.

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZülfikar:

5 bin euro bile kesilmemiş.. kaç bin euro haksız sağlıksız kazandı? bumu adelet???

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMengele:

Ben onun icin evde Annemin yaptigi köfteleri yemiyorum ne olur ne olmaz tedbir iyidir

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzkan Bulut:

Almanya bizi kiskaniyi böyle kufte yiyemiyorlar hemde Euro 43 olmuşken zavallı Almanlar

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısipronus2 sinom:

Ben virüsü araştırdım baş dönmesi kusma gibi belirtileri var o kadar da ölümcül bir virüs falan değil evet ürünler bozuk ama bunun haber vasfı taşıdığını düşünmüyorum ayrıca ilgili firma bu zamana kadar ne kadar bozuk ürün üretmiş? bir parti ürün için kos koca firmayı karalamak orada çalışan insanların ekmeğiyle oynamaktır.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzkan Bulut:

Çok şey yazarimda yaş gitti

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHodemmi 042:

ohhh valla iyi insanları zehirlesinler cezaya bak ayıp valla onuda vermeseydinizz ??

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıahmet:

rezalet,cezaya bak ödül gibi.sattıklarından çıkarmışlardır.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvatandaş:

firmaya devlet el koyup hazine malı yapmalı. sahibini de tc vatandaşlığından atması lazım.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.