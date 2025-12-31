Tunceli'de 2025'te sağlık hizmetlerine 290 milyon lira harcama yapıldı

Tunceli'de 2025 yılında sağlık hizmetleriyle ilgili 290 milyon 869 bin 760 lira harcama yapıldığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte sağlık altyapısında, hizmet sunumunda ve koruyucu sağlık uygulamalarında önemli bir gelişme ve güçlü bir ivme yakalandığı belirtildi.

Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak, hizmet kalitesini yükseltmek ve modern sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmaları yıl boyunca aralıksız sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2025 yılı boyunca 1. basamak sağlık kuruluşlarımıza 390 bin 986 kişi, 2. basamak sağlık tesislerimize 569 bin 213 kişi olmak üzere toplamda 879 bin 199 kişi sağlık hizmeti almak üzere başvuruda bulunmuştur. Bu veriler, ilimizde sağlık hizmetlerine duyulan güvenin ve erişilebilirliğin güçlü bir göstergesidir. Sağlık altyapısını daha güvenli, modern ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla yeni tesis yapımı ile bakım-onarım, tadilat ve revizyon çalışmaları için 221 milyon 519 bin 760 lira yatırım gerçekleştirilmiştir. Son teknoloji tıbbi cihaz alımları için ise 69 milyon 350 bin lira tutarında yatırım yapılmıştır. Yeni tesislerin hizmete açılmasından depreme karşı güçlendirme çalışmalarına, doğalgaz dönüşümünden dayanıklı demirbaş teminine kadar birçok alanda sağlık tesislerimiz baştan sona yenilenmiş ve güçlendirilmiştir. Hastalıklar ortaya çıkmadan önce önlemeyi esas alan çalışmalar kapsamında 14 bin 902 kişiye kanser taraması yapılmış,138 kişi ileri tetkik için sevk edilmiş, 5 kişide erken tanı sağlanmıştır."

Açıklamada, kronik hastalıklarla mücadele kapsamında 60 bin 89 kişiye tarama yapıldığı, 4 bin 254 kişinin tanı alarak tedavi sürecine dahil edildiğini bildirildi.

Tunceli Devlet Hastanesi'nde 21 bin 847 ameliyat gerçekleştirildi

Tütünle mücadele çalışmaları çerçevesinde ise 11 bin 698 denetim gerçekleştirilerek 15 idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Evde Sağlık Hizmetleri Birimimiz tarafından 1015 kayıtlı hastamıza, 9 bin 391 ev ziyareti gerçekleştirilerek sağlık hizmeti sunulmuştur. Bu hizmetlerle özellikle yaşlı, yatağa bağımlı ve kronik hastalarımızın yanında olunmuştur. Toplumun afet ve acil durumlara hazırlığını artırmak amacıyla 673 vatandaşımıza ilk yardım eğitimi verilmiştir. Tunceli Devlet Hastanemizde 21 bin 847 ameliyat gerçekleştirilmiş, 45 bin 571 hastamız servislerde tedavi görmüş, 4 bin 336 hastamız yoğun bakımda tedavi ve bakımları yapılmıştır."

Toplum sağlığını güçlendirmeye yönelik eğitim çalışmalarının da yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Merkez, ilçe ve köylerde yürütülen saha faaliyetleriyle 29 bin 662 kez sağlık eğitimi verilmiştir. 'Gebe Okulu' çalışmalarımızda 599 gebemiz eğitim almıştır. Sağlıklı Hayat Akademisi kapsamında 181 vatandaşımız 'sağlık elçisi' olarak yetiştirilmiştir. İl genelinde ortaokullarda öğrenim gören 2 bin 90 öğrencimize skolyoz taraması yapılmıştır. 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı' kapsamında 6 okulda 1700 öğrencimize sağlık eğitimi verilmiştir." ifadelerine yer verildi.