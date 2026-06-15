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Tekirdağ ve Kırklareli'nde sağlık turizmi

Tekirdağ ve Kırklareli'nde sağlık turizmi
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Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğinde düzenlenen programla Bulgaristan'dan gelen 14 kişilik sağlık heyeti, Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki özel sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek sağlık turizmi iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğinde Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği'nce düzenlenen program kapsamında, Bulgaristan'ın Filibe bölgesinden gelen 14 kişilik sağlık heyeti, 12-14 Haziran tarihlerinde Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki özel sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.

Bölgenin sağlık turizmi potansiyelini uluslararası paydaşlara tanıtmak ve sınır ötesi iş birliklerini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen üç günlük alım heyeti programına; Pulmed Hastanesi Başhekimi, üst düzey yöneticileri ve doktorlarının yanı sıra Filibe bölgesinde görev yapan diş hekimleri ve aile hekimleri katıldı.

Program boyunca heyet üyeleri, bölgenin önde gelen özel hastane ve ağız-diş sağlığı polikliniklerini ziyaret ederek merkezlerin altyapısını, teknolojik donanımını ve sundukları hizmetleri yerinde inceleme imkanı buldu. Kurum yöneticileriyle gerçekleştirilen ikili görüşmelerde, hasta yönlendirme ve iş birliği imkanları ele alındı. Görüşmeler kapsamında sağlık kuruluşları arasında iş birliği yapılması ve protokol imzalanması yönünde karşılıklı irade ortaya konuldu.

Trakya Bölgesi; coğrafi yakınlığı, gelişmiş sağlık altyapısı ve uluslararası standartlarda hizmet sunan kuruluşlarıyla, başta komşu ülkeler olmak üzere yurt dışından gelen hastalar için önemli bir sağlık turizmi merkezi olma yolunda ilerliyor. Düzenlenen bu tür alım heyeti programları, bölgenin tanınırlığını artırmanın yanı sıra somut iş birliklerinin kapısını aralıyor.

Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği yetkilileri, Trakya Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle bölgenin sağlık turizmi kapasitesini geliştirmeye ve uluslararası iş birliklerini çeşitlendirmeye yönelik çalışmalarını önümüzdeki dönemde de sürdüreceklerini kaydetti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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