Haberler

Tenis Oynarken Düşen 64 Yaşındaki Adamın Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

Tenis Oynarken Düşen 64 Yaşındaki Adamın Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da tenis oynarken düşüp omzu çıkık olan Mehmet Şerif Rençber, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde özel bir plak kullanılarak başarılı bir ameliyat geçirdi. Ameliyat sonrası günlük hareketlerine başlayan hasta taburcu edildi.

BATMAN'da tenis oynarken düşen Mehmet Şerif Rençber'in (64) omzundaki çıkık, Batman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ameliyatla özel plak kullanılarak tedavi edildi.

Kentteki bir kortta düştükten sonra omzunda çıkık oluşan Rençber'e, başvurduğu bazı merkezlerde yaş nedeniyle ameliyat önerilmedi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz Başer'in değerlendirmesi sonrası hasta ameliyata alındı. Rençber'in omzuna kemik yapısına uyumlu, nadir kullanılan özel bir plak takıldı. Ameliyatın ardından fizyoterapi süreci başlatılan hasta, ağrılarının azalmasıyla günlük hareketlerini yapabilir hale geldi ve taburcu edildi.

'NADİR KULLANILAN BİR PLAKTAN KULLANDIK'

Ameliyatın başarılı geçtiğini ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz Başer, "Genelde gençlere ameliyat önerilirken bu hastamıza yaşından dolayı ameliyatlarla ilgili bazı sıkıntılar olduğu anlatılmış. Biz filmlerini gördük. Kendisiyle konuştuk. Muayenesini yaptık. Sosyal olarak aktif birisi olduğu için ameliyat kararını daha uygun gördük. Ameliyatı çok şükür güzel geçti, başarılı geçti. Nadir kullanılan bir plaktan kullandık. O da hastamıza tam olarak uydu. Hastamızın ameliyatı başarıyla geçti. Bundan sonraki süreci de hızlı bir şekilde eski haline kavuşturacağız inşallah 3 hafta içinde. Fizik tedavi sürecini başlattık. Şu anda birçok hareketi yapabiliyor. Biraz ağrıları geçince inşallah eski haline kavuşacak. Hastamızı bugün inşallah pansumanını ve tedavisini yaptıktan sonra taburcu edeceğiz" dedi.

'OMUZUMUN YERİNDEN KOPTUĞUNU ZANNETTİM'

Sağlığına kavuştuğunu ifade eden Mehmet Şerif Rençber, "Emekli olan arkadaşlarla beraber spor yaparken kötü bir şekilde düştüm. Omuzumun yerinden koptuğunu zannettim. Bayağı açıklık oluşmuştu. Birkaç doktorla görüştüm. 'Bu kendi kendine kaynar' dediler. Yüreğim rahat değildi. Yavuz Bey'i ziyaret ettim. Sağ olsun ilgilendi. Dedi ki 'biz bunu gayet iyi yaparız, sizi dinamik görüyoruz.' Beni ameliyat etti çok güzel bir şekilde. Şu an için ne sancım var ne sıkıntım var. Kendimi gayet rahat hissediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi

Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Bunu hiç beklemiyordu! İsrail'de yapılan son ankette Netanyahu'ya büyük şok

Sonuçlar geldi: Netanyahu gidici
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi! Canlı yayında rakam verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıllık Türk kargo devi iflas etti

40 yıllık Türk kargo devi iflas etti
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın

Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın
Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Mantar toplarken dünyanın en zehirlisiyle burun buruna geldi
40 yıllık Türk kargo devi iflas etti

40 yıllık Türk kargo devi iflas etti
Ebru Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı

Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var

Bomba yeni parti iddiası
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım'da başlıyor

Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım itibarıyla zorunlu
Arda Güler'in İspanyol polisine hareketi olay oldu

Arda'nın İspanyol polisine hareketi olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.