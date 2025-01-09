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Yasa geçti! Muayenelerde alınan katkı payı artık 20 lira

Yasa geçti! Muayenelerde alınan katkı payı artık 20 lira
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TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif" kabul edilerek yasalaştı. Buna göre muayenelerde alınan 2 TL'lik katkı payı 20 TL'ye yükseltildi.

"Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif" maddeler üzerine yapılan görüşmelerin ardından kabul edildi. AK Parti'nin verdiği önergelerin kabul edilmesiyle tekliften 3, 7, 19, ve 20. maddeler çıkarıldı.

AİLE HEKİMLİĞİ HİZMETLERİ ÜCRETSİZ OLACAK

Kabul edilen teklifle, yabancılara sunulan hizmetler, mesai dışında sunulan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile özel amaçlı raporlardan Bakanlıkça belirlenenler hariç olmak üzere aile hekimliği hizmetleri ücretsiz olacak.

KATILIM PAYI 20 TL

Daha fazla klinik araştırma yapılmasına yönelik düzenlemeye gidilecek teklifle ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı 20 lira olacak. Özel sektör işverenlerinin SGK'ye ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan 5 puanlık sigorta prim indirimi 4 puan olarak uygulanacak.

İmalat sektöründeki iş yerlerine yönelik malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası priminden sağlanacak 5 puanlık indirim, 31 Aralık 2026'ya kadar devam edecek. Cumhurbaşkanı bu süreyi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatmaya yetkili olacak.

Sigortalılığı 31 Aralık 2008'den önce başlayanlardan çalışma gücü kayıp oranı yüzde 40 ila yüzde 49 olanlar 18 yıl sigortalılık süresi ve 4 bin 100 gün prim ödemeleri, yüzde 50 ila yüzde 59 olanlar 16 yıl sigortalılık süresi ve 3 bin 700 gün prim ödemeleri şartıyla yaşlılık aylığından yararlanacak.

Kaynak: ANKA / Ekim Devrim Manduz - Sağlık
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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

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Haber YorumlarıNizmettin Barlas:

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