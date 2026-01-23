Haberler

Tayland merkezli bir pırlanta firmasından Kayseri'ye 2,7 milyar liralık sağlık yatırımı

Tayland merkezli bir pırlanta firması, Kayseri'deki bir sağlık kuruluşuna 2,7 milyar liralık yatırımla ortak oldu. İmza törenine katılan sağlık kuruluşu yöneticileri, ortaklığın bölge halkına ve şirketlere fayda sağlayacağını belirtti.

Ortaklık sözleşmesi için bir otelde düzenlenen imza törenine, sağlık kuruluşunun yönetim kurulu başkanı Op. Dr. Erşad Batmaz, pırlanta firmasının sahibi Peyda Çetin ve her iki kuruluşun yetkilileri katıldı.

Batmaz, burada yaptığı konuşmada, 33 yıldır Kayseri'de sağlık sektörünün çeşitli aşamalarında vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi.

Uzun yıllardır hizmet veren hastanenin daha iyi şartlara kavuşabilmesi için ortaklık yolunu tercih ettiklerini belirten Batmaz, ortaklığın hem bölge halkına hem de her iki şirkete hayırlı olmasını temenni etti.

Çetin ise hastanede bugüne kadar 80 bine yakın doğum ve çeşitli operasyonların yapıldığını anımsattı.

Yapılan ortaklıkla, hastanenin fiziki olarak hazırlanan ancak açılışı yapılmayan binanın da hizmete gireceğini vurgulayan Çetin, operasyon sayısının çok daha yukarılara çıkacağının altını çizdi.

Konuşmaların ardından 2,7 milyar liralık bedelle yapılan ortaklık sözleşmesi imzalandı.

