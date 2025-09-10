Suşehri Devlet Hastanesi'ne MR cihazı müjdesi

Ak Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Suşehri Devlet Hastanesi'ne Manyetik Rezonans (MR) görüntüleme cihazının ay sonunda kazandırılacağını bildirdi.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aksu, Suşehri ilçesini ziyaretinde sağlık alanında gelen talepler üzerine AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'i telefonla aradı.

Güler, 23 hekim ataması yapılan Suşehri Devlet Hastanesi'nde MR cihazının ise ay sonunda kazandırılacağını müjdeledi.

Aksu ise ilçeye 8'i uzman, 15'i pratisyen hekim olmak üzere 23 doktor ataması yapıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"AK Parti hükümetlerimiz döneminde milletimizin ihtiyaçlarını merkeze alan hizmet anlayışımızın en somut göstergelerinden biri olan bu yatırım ve hizmetlerin ilçemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyoruz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, AK Parti TBMM Grup Başkanımız Abdullah Güler'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Suşehri'mize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."