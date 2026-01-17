Haberler

Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik

Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik
Güncelleme:
Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Uygulama Tebliği'nde yaptığı düzenlemelerle ayakta tedavi için tıbbi malzeme ödemelerini artırdı ve yeni ilaçları geri ödeme listesine ekledi.

SOSYAL Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik yapıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tebliğe ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın kaliteli ve kapsamlı sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyoruz. SGK aracılığıyla Sağlık Uygulama Tebliği'nde yaptığımız yeni düzenlemeler; ayakta tedavide kullanılan bazı tıbbi malzemelerde kurumumuzca ödenen tutarı yüzde 20 artırdık. Yenilikçi ve ileri teknoloji tıbbi malzemeleri geri ödememiz kapsamına aldık. Fabry hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilacı daha geri ödeme listemize dahil ettik. Her zaman olduğu gibi milletimizin hizmetinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
