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SCÜ'de kan araştırması yapan laboratuvar hizmete açıldı

AA - Halife Yalçınkaya - Sağlık
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SCÜ'de kan araştırması yapan laboratuvar hizmete açıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde "Flow Sitometri Laboratuvarı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde "Flow Sitometri Laboratuvarı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Flow Sitometri Laboratuvarı'na alınan cihaz, birçok alanda araştırma yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, laboratuvar sayesinde araştırma yapılacak kanların artık il dışına gönderilmeyeceğini belirterek, "Sivaslı vatandaşlarımızın kanlarının artık Kayseri, Ankara gibi illere gönderilmesine gerek kalmadı. Her türlü tetkiki artık mikrobiyoloji laboratuvarımızda yapacağız. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Açılış sonrası laboratuvarı inceleyen Yıldız, Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mürşit Hasbek'ten bilgi aldı.

Laboratuvarın açılışına SCÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Prof. Dr. Hakan Yekbaş, SCÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alim ve görevliler katıldı.

AA / Halife Yalçınkaya - Sağlık

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Araştırma Hastanesi, Alim Yıldız, Araştırma, Sağlık, Haberler

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