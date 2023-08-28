Samsun Valiliği Rüzgarlı Havalarda Denize Girmemeyi Uyardı

Samsun Valiliği vatandaşlara rüzgarlı havalarda denize girmemeleri uyarısında bulundu.

Samsun'da bu sezon 18 kişi boğularak can verdi. Alınan tedbirlere rağmen yaşanan boğulmaların önüne geçebilmek için Samsun Valiliği sık sık uyarılar yapıyor. Bugün yapılan uyarıda ise "Kıymetli hemşehrilerimiz; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan alınan verilere göre bugün ilimiz sahilinde rüzgar beklendiğinden, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesini önemle rica ederiz" denildi. - SAMSUN