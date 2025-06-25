SAĞLIK-Sen, Toplu Sözleşme Gündemi ile Başkanlar Kurulu Toplantısı Düzenledi

SAĞLIK-Sen, Toplu Sözleşme Gündemi ile Başkanlar Kurulu Toplantısı Düzenledi
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SAĞLIK-Sen, 7'nci Dönem 10'uncu Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda, ağustos ayında başlayacak toplu sözleşme görüşmelerine yönelik talepleri değerlendirildi. Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, sağlık emekçilerinin hakları için yoğun bir mücadele içinde olduklarını vurguladı.

SAĞLIK-Sen 7'nci Dönem 10'uncu Başkanlar Kurulu Toplantısı, 81 ilden gelen şube başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. 'Toplu Sözleşme' gündemiyle yapılan toplantıda, ağustos ayında başlayacak toplu sözleşme görüşmelerine yönelik talepler üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, yetki sürecini geride bıraktıklarını ve emek, alın teri ve gayret ile yine yetkili sendika olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Doğan, "Sağlık-Sen olarak çalışmalarımıza 10 ay öncesinden başladık. Nitelikli bir ekip kurduk ve kademe kademe ilerledik. Eylem planımız çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürdük. Sağlık-Sen olarak sağlık ve sosyal hizmet kolunda görev yapan tüm emekçilerimizin haklarını geliştirmek için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Tüm platformlarda çalışmalarımızı sürdürdük. Hem sahada hem ilgili bakanlıklarda hem mecliste hem de medya kuruluşlarında sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerimizin hakkı için gece gündüz demeden mücadele ettik, etmeye de devam ediyoruz" diye konuştu.

Doğan, "Hekim, hemşire, ebe, paramedik, röntgen teknisyeni, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı yani sağlıktaki 40 branşta görevli çalışanların hakkı için mücadele ediyoruz. Toplu sözleşme masasında da terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz. 850 binden fazla sağlık ve sosyal hizmet profesyonelinin sorumluluğu omuzlarımızda. Bu bilinçle hareket ediyor, bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Bugünkü gerçekleştirilen toplantıda sahadan gelen şube başkanlarının görüş ve taleplerini aldıklarını söyleyen Doğan, daha sonra toplantıdan çıkan talepleri Sağlık-Sen uzmanları ile değerlendirerek 8'inci Dönem Toplu Sözleşme tekliflerini hazırlayacaklarını ve kamuoyuna duyuracaklarını bildirdi. Toplu sözleşme masasında sahanın sesi olacağız. Kamu çalışanlarının beklentileri yüksek. Ülkemizde bir enflasyon gerçeği var. Kamu çalışanları enflasyon altında ezilmemeli. Biz Memur-Sen ve Sağlık-Sen olarak çalışanlarımızı enflasyon altında ezdirmemek için ve hakları için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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