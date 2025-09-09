Sağlık Bakanı Memişoğlu, Pekin'de Biopark Ziyareti Gerçekleştirdi

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Çin'in başkenti Pekin'de 'E-Town Biopharmaceutical Park'ı ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından, "Çin ziyaretimizin ikinci gününde, inovasyon entegrasyonunu derinleştirmek üzere oluşturulan ve uluslararası bir merkez olan biopark alanını ziyaret ettik. Bölgedeki fabrikaları gezerek yürütülen iş süreçlerini yerinde inceledik. Yüksek teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon konularında iş birliği olanaklarını değerlendirdik. Görüntüleme teknolojileri ve aşı çalışmalarına ilişkin bir dizi görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yarın Şanghay'a geçerek, ilaç Ar-Ge'si alanında çalışmalarını sürdüren teknoloji vadisi 'Zhangjiang Life Science Park'ı ve pek çok biyoteknoloji şirketine ev sahipliği yapan 'Biobay Life Science Park'ı ziyaret edeceği bildirildi.