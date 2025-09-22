Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Türk-Amerikan İşbirliği Vurgusu

Haberler

Bakan Memişoğlu, New York'ta Türk-Amerikan ilişkileri ve sağlık alanında ortaklık için çağrıda bulundu. Türkiye'nin sağlık sektöründeki fırsatlarını ve teknolojik altyapısını vurguladı.

SAĞLIK Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Amerikalı meslektaşlarımızla, Amerika'daki sanayicilerle, Amerika'daki girişimcilerle artık pazar değil, ortak sıfatıyla hareket etmek istiyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, New York'ta MÜSİAD tarafından, TÜRKEN Vakfı iş birliğiyle düzenlenen resepsiyonda konuşma yaptı. Bakan Memişoğlu konuşmasında, Türk-Amerikan dostluğu için çaba harcayan her bir kişinin desteğiyle Türk-Amerikan ilişkilerinde sağlıkta çok iyi yerlere gelineceğine inandığını belirterek, "Birçok fırsat var önümüzde. Bugün Türkiye ilaç sanayisi 1900'lerden beri üretiyor. Bugün Türkiye sağlıkla ilgili en son teknolojisini kullanabilen insan gücüne sahip. O nedenle hem bilimsel altyapısı anlamında hem de insan gücü anlamında üstelik de elektronik bilişim altyapısı ile 2014'ten beri tek bir merkezden bütün verisini toplayabilen bir ülke olarak biz, Amerikalı meslektaşlarımızla, Amerika'daki sanayicilerle, Amerika'daki girişimcilerle artık pazar değil, ortak sıfatıyla hareket etmek istiyoruz" ifadelerini kulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
