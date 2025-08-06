Prof. Dr. Ali Öçgüder: Ön çapraz bağ yırtığı tedavi edilmezse kalıcı sakatlık bırakabilir

Prof. Dr. Ali Öçgüder: Ön çapraz bağ yırtığı tedavi edilmezse kalıcı sakatlık bırakabilir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Prof. Dr. Ali Öçgüder: Ön çapraz bağ yırtığı tedavi edilmezse kalıcı sakatlık bırakabilir
Haber Videosu

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Öçgüder, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Öçgüder, ön çapraz bağ yaralanmalarının özellikle halı saha kazalarında sık görüldüğünü belirtti.

Haberler.com stüdyosunda yayınlanan programda Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Öçgüder, sporcularda ve aktif yaşam süren bireylerde sık karşılaşılan diz yaralanmaları hakkında önemli bilgiler verdi. Ön çapraz bağ yırtıklarının ciddi sonuçlara yol açabileceğine dikkat çeken Öçgüder, teşhis ve tedavi süreciyle ilgili uyarılarda bulundu. Halı saha maçlarında yaşanan ani dönüşlerin, bu tip yaralanmaların en yaygın sebeplerinden biri olduğunun da altını çizdi.

"ÖN ÇAPRAZ BAĞ, DİZİN EN ÖNEMLİ BAĞLARINDAN BİRİ"

Prof. Dr. Ali Öçgüder, diz sağlığı açısından kritik role sahip olan ön çapraz bağın, hareket kabiliyeti için büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Spor sırasında özellikle ani hareketlerde bu bağın hasar görebileceğini vurguladı.

Prof. Dr. Ali Öçgüder: Ön çapraz bağ yırtığı tedavi edilmezse kalıcı sakatlık bırakabilir

"EN SIK HALI SAHA YARALANMALARINA RASTLIYORUZ"

Ülkemizde en sık görülen spor yaralanmaları arasında halı saha maçlarında yaşanan travmaların başta geldiğini söyleyen Öçgüder, "Ülkemizde en sık halı saha yaralanmaları görülüyor" dedi.

Prof. Dr. Ali Öçgüder: Ön çapraz bağ yırtığı tedavi edilmezse kalıcı sakatlık bırakabilir

"TANIDA MR VE RÖNTGEN OLMAZSA OLMAZ"

Bu tip yaralanmalarda kesin tanının klinik muayene sonrası MR ve röntgen ile konulabildiğini belirten Öçgüder, zamanında müdahale edilmemesi durumunda sakatlığın ilerleyebileceğini ifade etti.

"TEDAVİ EDİLMEZSE KİREÇLENMEYE NEDEN OLABİLİR"

Ön çapraz bağ yırtıklarının ihmal edilmesi durumunda dizde erken dönemde kireçlenme gelişebileceğini belirten Öçgüder, "Ön çapraz bağ yırtığı tedavi edilmezse çok daha büyük sakatlanmalara neden olabilir" uyarısında bulundu.

Haberler.com / Şevval Çelik - Sağlık
Bir mesleğin son temsilcisi! Yarım asırdır sokaklarda aynı ürünü satıyor

Bir mesleğin son temsilcisi! Yarım asırdır sokakta aynı ürünü satıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maliyeti 20 lira bile değil! 3 bin TL verip aldılar, yaşadıkları hayal kırıklığı kamerada

3 bin TL verip aldılar, yaşadıkları hayal kırıklığı kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.