Orman Yangınları İnsan Sağlığını Tehdit Ediyor

AKDENİZ Üniversitesi'nden (AÜ) Doç. Dr. Güray Doğan, orman yangınlarının sadece doğayı değil, insan sağlığını da tehdit ettiğini söyledi. Doç. Dr. Doğan, "Yangın sırasında havaya karışan partikül madde, azot oksit, karbonmonoksit gibi kirleticiler solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarını tetikliyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin bu süreçte mutlaka korunması gerekiyor" dedi.

AÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güray Doğan, orman yangınlarının çoğu zaman yanan ağaçlar ve geriye kalan enkaz üzerinden değerlendirildiğini, asıl tehlikenin atmosfere yayılan kirleticiler olduğunu ifade etti. Yangınlar sırasında özellikle partikül madde, azot oksit ve karbonmonoksit gibi gazların salındığını söyleyen Doç. Dr. Doğan, "Bu kirleticiler hem çevreye hem de insan sağlığına ciddi zarar verebiliyor. Biz bu kirleticileri hem uydu verileri hem de yer ölçümleriyle takip ediyoruz" diye konuştu.

MANAVGAT YANGINI, KIBRIS'A KÜL TAŞIDI

Türkiye'nin 2021'de yaşadığı büyük Manavgat yangınını hatırlatan Doç. Dr. Güray Doğan, "O yangın sırasında çıkan kül bulutunun Kıbrıs açıklarına kadar ulaştığını gördük. Yer ölçümleriyle de hava kalitesinin dramatik biçimde bozulduğunu tespit ettik. Partikül madde yoğunluğu, normal yaz dönemlerine göre 20-25 kat artmıştı" ifadelerini kullandı.

YAŞLILAR, ÇOCUKLAR VE KRONİK HASTALAR EN ÇOK RİSK ALTINDA

Orman yangınlarının insan sağlığı üzerindeki doğrudan etkilerine değinen Doç. Dr. Doğan özellikle kalp, solunum ve dolaşım sistemi hastalığı bulunan bireylerin, yangın bölgelerinden uzaklaştırılması gerektiğini söyleyerek, "Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan kişiler, yangın dumanına karşı en hassas gruplardır" dedi.

TOPRAĞIN SAĞLIĞI DA GERİ KAZANILMALI

Yangınların ardından yalnızca havanın değil, toprağın ve suyun da kirlenebileceğini vurgulayan Doç. Dr. Güray Doğan, AÜ olarak yangın sonrası hava, su ve toprak kalitesi üzerine bilimsel çalışmalar yürüttüklerini aktardı. Doç. Dr. Doğan, "Toprak sağlığına kavuşmadığında, yeniden su ve hava kirliliği meydana gelebiliyor. Bu zincirin kırılması için toprağın restorasyonu kritik önemde" diye konuştu.

Orman yangınlarının sadece bir doğal afet olmadığını vurgulayan Doç. Dr. Güray Doğan, "Bu yangınlar sadece ekosistemi değil, aslında bir yaşamı, bir külliyatı zehirlemekle tehdit ediyor. Bu nedenle bireylerden kurumlara kadar herkesin farkındalığı artıracak adımlar atması gerekiyor" ifadelerini kullandı.