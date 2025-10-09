Ömer Karaman: Sporla Hayatım Değişti, Türkiye İkincisi Oldum!

MANİSA İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık tesislerinde güvenlik amiri Ömer Karaman (40), kilo almak için başladığı spor ile hem fiziğini hem de hayatını değiştirdi. Spor yaparak 5 yılda 25 kilo alan Karaman, bu yıl 6 ay içinde katıldığı 2 ayrı vücut geliştirme yarışmasında Türkiye ikincisi oldu.

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık tesislerinde güvenlik amiri olarak görev yapan evli, 2 çocuk babası Ömer Karaman, 55 kiloyken 5 yıl önce, sağlıklı kilo almak için spora başladı. Spor serüveninde 80 kiloya ulaşan Karaman'ın 5 yıl içinde hem fiziği hem de hayatı değişti. Ailesinin ve çevresindekilerin ısrarıyla bu yıl vücut geliştirme yarışmasına katılan Karaman, ilk kez nisanda yarıştı, ardından da eylül ayında İzmir'de düzenlenen Erkekler Fizik 40-44 Yaş Açık Sıklet Vücut Geliştirme Yarışması'na katıldı. Her 2 organizasyonda da Türkiye ikinciliği elde edip dikkat çeken Karaman, milli takım ve uluslararası şampiyonalarda Türkiye'yi temsil etmek için antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

'BÜYÜK DEĞİŞİM YAŞADIM'

Sporun hayatının merkezine oturduğunu dile getiren Ömer Karaman, "Spora 5 yıl önce başladım. Çok zayıftım, 55 kilo civarındaydım. Kilo almak için başladım. Daha sonra sahnelere kadar gitti. Mustafa hocamla tanıştık ve birlikte bu yolculuğa başladık. 5 yılın sonunda, daha çok oğlumun ve arkadaşlarımın da teşvikiyle yarışmaya katılma kararı aldım. 2025 Nisan'da ilk yarışmamızı yaptık, ardından Eylül'de ikinci yarışmaya girdik. İkisinde de Türkiye ikinciliği aldık. Büyük bir değişim yaşadım. Hem kilo hem kas kütlem çok farklı boyuta geldi. Çevremdekiler artık beni tanıyamıyor" dedi.

Karaman, spora ilişkin deneyimlerini paylaşarak, "Bu sporu çok sevdim. Keşke daha önce başlasaymışım. Oğlumla birlikte antrenman yapıyoruz. Bütün gençlere tavsiye ederim. Vücut geliştirme benim hayatımı değiştirdi. Bundan sonra hedefimiz yarım kalan hayallerimizi tamamlamak. Allah nasip ederse, bir gün milli formayı giyip İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz. Şimdilik biraz dinlenmem gerek ama hedefim belli" diye konuştu.

'ÇOK GURURLUYUM'

Ömer Karaman'ın antrenörü, vücut geliştirme ve fitness eğitmeni Mustafa Gözcü, öğrencisinin başarısıyla gurur duyduğunu söyleyerek, "Ömer Karaman yanımıza geldiğinde çok zayıftı. Kilo almak istiyordu. Genetiği gerçekten bu spor için çok elverişliydi. Yarışma fikri böyle doğdu. İlk yarışmasında Türkiye ikincisi oldu. Çok gururluyum. Girdiği kategoride rakiplerinin çoğu tecrübeliydi, biz ise en çaylaktık. Buna rağmen büyük bir başarı elde ettik. Bundan sonra hedefimiz milli formayı giyip İstiklal Marşı'mızı okutmak" dedi.