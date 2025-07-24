Milli Paralimpik Yüzücü Hamit Demir, Gözlüksüz Yeni Bir Hayata Merhaba Dedi

Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden, 90'ın üzerinde madalyaya sahip olan Demir, görme kusuru nedeniyle uzun süredir gözlük kullanıyordu. Ancak özellikle yarışmalarda gözlüklerinin yarattığı dezavantaj, sporcunun performansını ve özgüvenini etkiliyordu.

Ameliyatı gerçekleştiren Veni Vidi Göz Ankara/ Balgat hekimlerinden Op. Dr. Sadi Sızmaz, "Hamit Bey'in kornea yapısı klasik lazer cerrahilerine uygun değildi. Ancak No Touch Laser yöntemiyle başarılı bir operasyon gerçekleştirdik. Bu teknolojinin sunduğu avantaj sayesinde Hamit artık gözlüksüz, daha konforlu bir yaşama kavuştu. Onun mutluluğu bizim de mutluluğumuz." açıklamasında bulundu.

Ameliyat sonrası duygularını paylaşan Hamit Demir ise şu ifadeleri kullandı:

"Artık yüzme havuzuna daha özgüvenli giriyorum. Gözlüklerim özellikle yarışmalarda büyük zorluktu. No Touch Laser sayesinde net görüyorum ve özgürüm. Bundan çok mutluyum.

Hem ulusal hem de uluslararası madalyalarım var. Ama göz derecelerim çok yüksekti. Görmek gerçekten çok büyük bir özgürlük. Yaklaşık 9 numara miyop, 1,5 numara da astigmat bozukluğum vardı. Haliyle gözlüklerimi takıp çıkarmakta zorlanıyor, havuz ortamında da gözlüksüz yüzmek zorunda kalıyordum. Yüzüyordum ama gönül gözüyle diyebilirim. Gözlük kullanmak zorlu bir süreçti.

Daha öncesinde birkaç kez lazer için başvurmuştum fakat olumsuz yanıtlar aldım. Sonrasında yollarımız Sadi Bey ile kesişti. Bana çok büyük bir güven verdi. Sadi Bey ve NoTouch Lazer tekniği sayesinde gözlüklerimden kurtuldum."

No Touch Laser, korneaya fiziksel temas olmadan uygulandığı için özellikle aktif spor hayatı olan bireyler için güvenli ve konforlu bir çözüm sunuyor. Veni Vidi Göz, göz sağlığında teknoloji ve uzmanlığı buluşturarak sporculara özel çözümler geliştirmeye devam ediyor.