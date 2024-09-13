Milli güreşçiler kan bağışında bulundu

Türk Kızılay'ı Zonguldak Şubesi, milli sporcu pehlivanlar Adem Kara, Serhat Balcı, Fatih Çakıroğlu, Abdullah Güngör ve Recep Kara'yı davet ederek genç sporcularla söyleşi ve kan verme etkinliği düzenledi. Kızılay Toplum Merkezi binasında yapılan söyleşiye çeşitli okullardan öğrenciler katılarak pehlivanlara soru sordu.

'1 KAN 1 HAYAT'

Geçimini spor ile sağlayıp çocuklarını büyüttüğünü ifade eden Başpehlivanlardan Recep Kara, "Genç kardeşlerimiz sporu meslek olarak da yapabilirler. Güzel bir meslek. Hem sağlıklı oluyorsunuz hem sosyalleşiyorsunuz hem dünyayı görüyorsunuz, güzel bir aktivite. Kan toplumsal bir ihtiyacımız. Kan konusunda biraz dezavantajlıyım. Bahtsız bedevi diyorlar. AB rh negatif kan grubum. Çok zor bulunuyor o yüzden şanssızım. Arkadaşlarımızla beraber kan vereceğiz. Herkesi kan vermeye davet ediyoruz çünkü 1 kan 1 hayat demektir" dedi.

Söyleşi esnasında düzenli olarak kan bağışı yapan pehlivan Abdullah Güngör'e, altın madalya verildi. Daha sonra pehlivanlar, Gazipaşa Caddesi'nde bulunan Kızılay Kan Toplama Aracı'na giderek kan bağışı yaptı.