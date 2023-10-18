Maltepe Belediyesi'nden 50 yaş üstü vatandaşlara farkındalık çalışmaları

Maltepe Belediyesi, ilçedeki 50 yaş üstü vatandaşların yaşam kalitelerini artırmak için ekim ayı boyunca farkındalık çalışmaları düzenliyor. Etkinlikler kapsamında Altın Yıllar Yaşam Merkezi'nde doğru nefes teknikleri eğitimi verildi ve günlük etkinlikler yapıldı.

Maltepe Belediyesi'nce ilçedeki 50 yaş üstü vatandaşların yaşam kalitelerini artırmak için ekim ayı boyunca farkındalık çalışmaları düzenleniyor.

Etkinlikler kapsamında Maltepe Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Altın Yıllar Yaşam Merkezi'nde, Uzman Fizyoterapist Sümena Hareket tarafından katılımcılara doğru nefes teknikleri eğitimi verildi. Eğitimin ardından günlük etkinlik ve egzersiz çalışmaları yapıldı. Eğitime katılan Maltepe Belediyesi Kadın Aile Hizmetler Müdürü Şehriban Çelebi, merkez üyeleri ile sohbet etti.

MALTEPELİLER BURADA BULUŞUYOR

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Altın Yıllar Yaşam Merkezi'nde yeni dönem çalışmalarının başladığını anımsatarak, "Merkezimizde üyelerimize spor bilinci oluşturmak, hareketli bir yaşam tarzı benimsetmek ve sportif faaliyetlere teşvik etmek amacıyla bugün bir etkinlik düzenlendi. Merkezde farkındalık çalışmaları önümüzdeki günlerde de devam edecek. Vatandaşlarımızı merkezimize bekliyoruz" dedi.

Altın Yıllar Yaşam Merkezi'ndeki çalışmalara katılmak için 444 17 06 numaralı telefondan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nden detaylı bilgi alınabilir.