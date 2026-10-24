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Kütahya'da meme kanseri farkındalığı için pembe pilates etkinliği yapıldı

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Kütahya'da meme kanseri farkındalığı için pembe pilates etkinliği yapıldı
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1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Pembe Pilates Farkındalık Etkinliği düzenlendi. Etkinlikte meme kanserinde erken teşhisin ve düzenli taramaların önemi vurgulandı.

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde "Pembe Pilates Farkındalık Etkinliği" gerçekleştirildi.

Meme kanserinde erken teşhisin önemini vurgulamak, düzenli kanser taramalarına yönelik toplumsal bilinci artırmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, sporun sağlıklı yaşamdaki rolüne de dikkat çekildi.

Etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür edilirken meme kanserinde erken tanının önemine vurgu yapıldı.

Yetkililer, vatandaşlara sağlıklarını korumak için düzenli kanser taramalarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

"Farkında Ol, Erken Tanı ile Güçlü Ol!" mesajıyla meme kanseri konusunda farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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