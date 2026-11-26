Kırklareli'de tüberkülin ara testleri Tarım ve Orman personeli eşliğinde sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırklareli Merkez ilçedeki hastalıktan ari hayvancılık işletmelerinde hayvan sağlığını korumak amacıyla tüberkülin ara test uygulamaları yapılıyor. Yönerge değişikliği kapsamında yürütülen çalışmalara Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli refakat ediyor.
Kırklareli Merkez ilçede bulunan hastalıktan ari hayvancılık işletmelerinde, hayvan sağlığının korunması amacıyla tüberkülin ara test uygulamaları gerçekleştiriliyor.
Hastalıktan Ari İşletmeler Yönergesi'nde yapılan değişiklik doğrultusunda yürütülen uygulamalara, Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli de refakat ediyor.
Güvenilir gıda arzının sağlanması ve hayvan hastalıklarının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen saha ve kontrol çalışmalarının, "Çiftlikten sofraya sağlıklı ürün" anlayışı doğrultusunda sürdürüldüğü bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı