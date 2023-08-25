Kas Yaralanmaları Konusunda Uzmanından Uyarı

Uzmanından uyarı: "Kas yaralanmaları konusunda bilinçlenmek, sporcunun performansını artırıyor"

DENİZLİ - Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Op. Dr. Özüm Cem Aslan, kas yaralanmalarının aşırı gerilme, zorlama, ani hareketler veya travmalar sonucunda oluştuğunu, genellikle spora yeni başlayan bireylerde doğru ısınma ve germe hareketlerinin yapılmaması sonrasında kas (adale) yaralanmaları olabileceğini söyledi.

Sporcular ve aktif yaşamı olan bireyler için kas yaralanmaları, karşılaşılabilecek en yaygın sağlık sorunlarından biridir. Kas yaralanmalarını önlemek veya hızlı bir şekilde tedavi etmek için doğru bilgiye sahip olmanın önemli olduğunu belirten Özel Denizli Cerrahi Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Özüm Cem Aslan, "Kas (adale) yaralanmaları, özellikle spora yeni başlayan bireylerde daha çok görülür. Kas yaralanmalarının en yaygın nedenlerinden biri, kasları zorlamaktır. Çok sert veya ani hareketler, kas liflerine zarar verebilir ve yaralanmalara neden olabilir. Aşırı gerilme, kas spazmları veya kas yırtığı gibi çeşitli tiplerde kas yaralanmaları yaşanabilir. Ayrıca, düşme, darbe veya travma sonucunda da kas yaralanmaları meydana gelebilir. Kas yaralanmalarını önlemenin en etkili yolu, doğru antrenman ve egzersiz tekniklerine uymaktır. Isınma ve esneme rutinleri, kasları hazırlamak ve esnetmek için önemlidir. Ayrıca, yavaşça ve kontrollü bir şekilde antrenman yapmak, kasları zorlamadan güçlenmeyi sağlar. Özellikle kondisyonu düşük olan kişiler, yeni bir spor veya egzersiz programına başlamadan önce bir uzmana danışmalıdır" dedi.

"Kas yaralanmalarını önlemenin bir diğer yolu ise doğru beslenmedir"

Op. Dr. Özüm Cem Aslan, "Bu kas yaralanmalarını, zaman zaman fizik tedavi veya basit ilaç yöntemleriyle tedavi edebiliyoruz, kimi zaman ise biraz daha yoğun tedavi uygulayabileceğimiz, enjeksiyonlar yapabileceğimiz yaralanmalar olabiliyor, hatta çok ileri seviyelerde tendon kopmaları ve ameliyatla düzeltmemiz gereken yaralanmalar ile de karşılaşabiliyoruz. Kas yaralanmalarını önlemenin bir diğer yolu ise doğru beslenmedir. Sağlıklı bir beslenme programı, kasları güçlendirir ve iyileşme sürecini destekler. Yeterli miktarda protein, vitamin ve mineral almak, kas yaralanmalarının riskini azaltır. Ayrıca, yeterli miktarda su içmek de kasları nemli tutar ve kas zedelenmelerine karşı korur" ifadelerini kullandı.