'Bilinçsiz spor fıtık oluşumunda büyük risk'

ANKARA Etlik Şehir Hastanesi 'nden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Toygar Sarı, karın duvarı fıtıklarının, karın içi organlar, bağırsaklar veya yağ dokusunun zayıf noktalardan çıkmasıyla oluştuğunu belirterek, özellikle bilinçsiz yapılan sporun fıtık gelişiminde önemli risk faktörü olduğunu söyledi.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Toygar Sarı, karın duvarı fıtıklarına ilişkin açıklama yaptı. Op. Dr. Sarı, karın duvarı fıtıklarının; karın içi organlar, bağırsaklar ya da yağ dokusunun karın duvarındaki zayıf noktalardan fıtık kesesiyle birlikte karın dışına çıkmasıyla oluştuğunu söyleyerek, "Fıtık toplumda oldukça sık görülen, özellikle erkeklerde daha sık olan ve cerrahi kliniklerinde en sık tedavi edilen sorunlar arasında yer almaktadır. Kronik hastalıklar, özellikle KOAH, astım gibi öksürüğe neden olan kronik hastalıklar, obezite, gebelik, bazı ilaçlar ve sigara kullanımı fıtık oluşumuna neden olan veya oluşmasını kolaylaştıran faktörler arasında yer almaktadır. Fıtık oluşumunu kolaylaştıran en önemli sebeplerden biri de ağır iş gücüne ihtiyaç duyulan meslekler ve tabii ki özellikle sporculardır. Karın duvarı; sporcularda stabilite, güç aktarımı ve denge için kritik bir öneme sahiptir. Bu bölgede gelişen fıtıklar yalnızca lokal bir sorun olmayıp sporcunun performansını, fonksiyonel stabilitesini, sakatlanma riskini ve duygu durum bozukluklarıyla birlikte kariyer sürekliliğini doğrudan etkileyebilir. Kasık ve alt bölge karın ağrısı olan her sporcuda fıtık olasılığı mutlaka değerlendirilmeli, erken tanı ve doğru tedaviyle sporcunun güvenli ve kalıcı şekilde sahaya dönüşü hedeflenmelidir. Küçük fıtıklar dikkat çekmeyebilir ama çoğu zaman ayakta durma, efor veya öksürükle belirginleşen bir şişlik olarak fark edilir. Şişlik genellikle yatarken kaybolur. Şişlik ve ağrıyla birlikte rahatsızlık hissi, özellikle eforla artan sızı, içeri girip dışarı çıkma hissi gibi belirtiler hasta tarafından fark edilir" ifadelerini kullandı.

'FITIK, TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR SAĞLIK SORUNUDUR'

Op. Dr. Sarı, farklı türde karın duvarı fıtıkları bulunduğunu söyleyerek, "En sık kasık fıtığı, göbek fıtığı ve ameliyat kesi yerinden gelişen fıtıklar görülür. En yaygın tipi ise özellikle kasık fıtıklarıdır. Tanı çoğu zaman muayeneyle konulur. Muayenede ıkınma ve öksürme gibi teknikler kullanılarak kesin tanı konulmaya çalışılır. Bazı hastalarda eğer gerekirse tomografi, ultrason veya MR gibi görüntüleme yöntemleri de muayenemize eşlik edebilir. Fıtık tedavi edilebilir bir sağlık sorunudur. Fıtıkların tedavi yöntemi ise daima ameliyattır. Fıtıklar kendi kendine iyileşmez ve zaman içerisinde büyüyerek ağrıya neden olabilirler. Günümüzde en yaygın tedavi şekli fıtık bulunan zayıf bölgenin onarılması ve bu ameliyatlar için özel olarak üretilmiş yamalarla bu bölgenin sağlamlaştırılmasıdır. Cerrahi ameliyat türü hasta faktörlerine ve muayene bulgularına göre değişebilmektedir. İster laparoskopik yani kapalı yöntemle ister açık bir yöntemle fıtık onarımı yapılırsa yapılsın her ameliyat tipinden sonra ameliyat sonrası bakım ihtiyacı doğar. Ameliyat sonrası erken dönemde ağrı, ödem kontrolü ve mobilizasyon; birinci hafta sonrasında düşük yük, yüksek kontrol ile başlayan kontrollü kuvvet kazanımı ve iki hafta sonra stabilite, dayanıklılık ve fonksiyonel entegrasyona önem vermek gerekir" diye konuştu.

'MUTLAKA BİLİNÇLİ SPOR YAPMALI'

Ameliyat sonrası dönemde ani rotasyonlar, tekrarlı yüksek yük ve ağrı oluşturan egzersizlerden kaçınmak gerektiğini belirten Op. Dr. Sarı, "Ağrısız tam hareket açıklığı sağlanana dek yüksek basınç oluşturan egzersizlere geçmemek gerekir. Sonuç olarak karın duvarı fıtıkları, sporcularda yalnızca lokal bir patoloji değil, performans ve kariyer belirleyici bir sağlık sorunudur. Bilinçsiz spor, fıtık oluşumu için çok önemli bir risk faktörüdür. Erken tanı ve uygun cerrahi yaklaşım ile beraber ameliyat sonrası dönemde uygun fizyoterapi en etkili tedavi yöntemidir. Sporda egzersiz çok önemli, uygun egzersiz yapmak lazım. Uygun egzersizle birlikte ağır spor yapacaksak mutlak bilinçli spor yapmak lazım. Çağımızın hastalığı obezite nedeniyle birçoğumuz spora oldukça önem vermeye başladık. Bilinçsiz spor, fıtığın en büyük risk faktörü" dedi.

