Kadıköy'de Meme Kanseri Farkındalığı İçin Kürek Etkinliği Düzenlendi

Kadıköy'de Meme Kanseri Farkındalığı İçin Kürek Etkinliği Düzenlendi
Moda Kürek Kulübü ve Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında Kadıköy Dalyan Sahili'nde bir etkinlik düzenleyerek, erken teşhisin önemini vurguladı.

Moda Kürek Kulübü ve Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' etkinlikleri kapsamında Kadıköy Dalyan Sahili'nde kürek çekti. Çok sayıda sporcunun katıldığı etkinlikte erken teşhisin önemi vurgulandı.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Moda Kürek Kulübü iş birliğiyle 1-31 Ekim 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında toplumsal bilinci artırmak amacıyla Dalyan Sahili'nde kürek çekme etkinliği düzenledi. "Meme Kanserine Farkındalık İçin Kürek Çekiyoruz" sloganıyla düzenlenen programa meme kanserini atlatan kadın sporcular ve kürek kulübünün 18 gönüllü sporcusu katıldı. Hastalık nedeniyle hayatını kaybeden kadınların isminin kanolara yazıldığı etkinlik sonrası farkındalık için kürek çeken sporculara ve hastane personeline teşekkür plaketi takdim edildi.

'MEME KANSERİNDE EN ÖNEMLİ KRİTER ERKEN TEŞHİS'

Kanseri atlatan Müge Daşdan, "Bugün meme kanserine dikkat çekmek için kürek çekiyoruz. Meme kanserinde en önemli kriter erken teşhis. Ben de meme kanseri oldum ikinci evrede teşhis edildi. O yüzden oldukça şanslıydım tabii ki hormon baskılama tedavilerim devam ediyor ama normal hayatımı sürdürebiliyorum sporumu da yapabiliyorum. Meme kanserinde dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta var bir, kendinizi her ay muayene etmeniz ikincisi de mutlaka her yıl en azından bir kere kontrollerinizi yaptırmanız" dedi.

Doktor Türkan Öztürk Topçu "Ekim ayı meme kanseri için farkındalık ayı. Erken teşhis hayat kurtarıyor bunun için bugün Biruni Üniversitesi Hastanesi olarak kürek çekeceğiz. Herkesin mamografisini ve taramasını ihmal etmemesini rica ediyorum" dedi.

Bin liralık ürünün 100 TL'ye satılması izdihama neden oldu

