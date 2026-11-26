İstanbul mahreçli haberin fotoğrafı kaynağından iptal edildi, abonelere duyurulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bugün saat 15.07'de İstanbul mahreciyle servis edilen haberde kullanılan fotoğrafın kaynağından iptal edildiği duyuruldu. Özür dilenerek abonelerin, haberde an itibariyle mevcut bulunan fotoğrafı kullanması istendi.
Bugün saat 15.07'de İstanbul mahreciyle servis edilen "Alışveriş bağımlılığının 10 belirtisine dikkat" başlıklı haberin fotoğrafı kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberde an itibariyle mevcut bulunan fotoğrafın kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı