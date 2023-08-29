Iğdır Üniversitesi, Alaca Bitkisel Vücut Kremi'ni Satışa Sunuyor

Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler alanında çalışmalarını sürdüren Iğdır Üniversitesi, doğal içerikli ve sağlığa dost bir ürün olan Alaca Bitkisel Vücut Kremi'ni piyasaya sürdü.

"Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler" alanında bölgesel kalkınmaya katkı sunmak adına çalışmalarını sürdüren Iğdır Üniversitesi doğal içerikli ve sağlığa dost bir ürün olan "Alaca Bitkisel Vücut Kremi"ni satışa sundu.

"Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler" alanında ihtisaslaşmasın ardından Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinde (ALUM) birçok ürünü piyasaya sunan Iğdır Üniversitesi, yeni bir başarıya daha imza attı.Proje Koordinatörü Öğr. Gör. Musa Karadağ öncülüğünde yürütülen çalışmalar sonucunda, sağlığa zararlı kimyasallar içermeyen, tamamen bitkisel içerikli ve çevre dostu "Alaca Bitkisel Vücut Kremi"ni geliştirildi.Artvin bölgesinin zengin coğrafyasında yetişen 11 tıbbi bitkinin ekstraktı ile 21 bileşenli kompleks bitkisel ürün, Iğdır Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinde vücut kremine dönüştürüldü.Özellikle masaj kapsamlı bir ürün olan Alaca; baş, alın, şakaklar, boyun, göğüs, omuz, bel, kalça, bacaklar, dizler ve ayaklar gibi ihtiyaç duyulan bölgelere cilde masaj yapılarak uygulanıyor. Kremde bulunan bitki özleri, vitaminler ve mineraller cildin ihtiyaç duyduğu besinleri temin etmeye yardımcı oluyor.

Bu ürün ile Iğdır Üniversitesi, cilt bakımı konusunda doğal ve etkili bir alternatif sunmayı hedefliyor. - IĞDIR