Hasta Yakını Tarafından Saldırıya Uğrayan Temizlik Görevlisi Şikayetçi Oldu

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Tuğba Karakaş, İstanbul'da hemşirelik yapan hasta yakını B.D. isimli kadın tarafından darbedildiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Bunun üzerine emniyette ifadesi alınan B.D. ardından serbest kalırken, sağlık çalışanları saldırıyı protesto etti.

KARABÜK Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Tuğba Karakaş (33), İstanbul'da hemşirelik yapan hasta yakını B.D. isimli kadın tarafından darbedildiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Bunun üzerine emniyette ifadesi alınan B.D. ardından serbest kalırken, sağlık çalışanları saldırıyı protesto etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Tuğba Karakaş, iddiaya göre, yoğun bakımda tedavi gören hastanın kızı B.D. tarafından saldırıya uğradı. Tuğba Karakaş, hasta yakını B.D.'nin kendisini saçından tutup yere düşürdüğünü ve darbettiğini iddia ederek şikayetçi oldu. B.D., emniyetteki ifadesinin ardından adli süreç başlatılarak serbest bırakıldı. B.D.'nin de İstanbul'da bir hastanede hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Olayın ardından, hastane çalışanları saldırıyı protesto etti. Öz Sağlık-İş Sendikası Karabük Şubesi tarafından hastane önünde basın açıklaması yapıldı. Toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Öz Sağlık-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Damla Yılmaz Ekemen, Bu hastanede yaşanan sağlıkta şiddet olayının faili bir başka sağlık çalışanı. Nöroloji Servisi'nde temizlik personeli olarak görev yapan Tuğba Karakaş arkadaşımız, hasta sevki sırasında asansör önünde bir hasta yakını tarafından darbedilmiş, saldırıya uğramış, sözlü olarak da taciz edilmiştir. Başka bir hastanede hemşire olarak görev yapan saldırganın, bizim hastanemizdeki yakını için, sağlık çalışanlarına saldıracak kadar öfke duymasının bir başka sebebi olmalı. Bu bizi gerçekten çok üzdü. Hemşirelik gibi kutsal bir mesleğin mensubu olan kişinin artık 'saldırgan' olarak anılması bizleri çok üzdü. Hemşire sıfatı ile şifa dağıtan bu arkadaşın 'hasta yakını' sıfatı ile bu hale gelmiş olmasının, bir başka sağlık çalışanına saldırmasının artık akılla, irfanla yapılacak bir açıklamasının olmadığını düşünüyoruz ifadelerini kullandı.

Yaşadığı saldırı sonrası tedbir amaçlı tekerlekli sandalye ile basın açıklamasına katılan temizlik görevlisi Tuğba Karakaş ise Hasta yakını zaten geldiğinden beri bayağı sıkıntılıydı. Hastasını yoğun bakıma indireceğimiz için bayağı bir hırçınlıklar yaptı. Sonrasını zaten hatırlamıyorum. Ben asansörden çıktıktan sonra ameliyathanenin önünde arkamdan saçımdan tutarak yere yatırdı diye konuştu. (DHA)