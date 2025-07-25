Güven Sağlık Grubu Elektronik Atıkları Geri Dönüşüme Kazandırdı

GÜVEN Sağlık Grubu, Çankaya Belediyesi'nin yürüttüğü 'Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Toplanması ve Geri Dönüşüme Gönderilmesi Projesi' kapsamında hastanede kullanım ömrünü tamamlamış elektronik cihazları belediye yetkililerine teslim etti.

Güven Sağlık Grubu Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı öncülüğünde yürüttükleri 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında bir iş birliğini hayata geçirdi. Hastane, Çankaya Belediyesi'nin 'Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Toplanması ve Geri Dönüşüme Gönderilmesi Projesi' doğrultusunda, kullanım ömrünü tamamlamış elektronik cihazlarını belediye yetkililerine teslim etti. Çankaya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Filiz Aydın, programda yaptığı konuşmada, "Daha önce ambalaj atıklarını topluyorduk ancak şimdi tekstil atıklarını ve elektrikli ve elektronik eşyaları da toplamaya başladık. ve bununla ilgili önemli kampanyalar yapıyoruz. Bugün de burada Güven Hastanesi'nin yıllarca birikmiş elektronik atıklarını almaya geldik. Doğayı en fazla kirleten atıkların başında elektronik atıklar gelmektedir. Elektronik atıkların içinde kullanılan madenler de doğayı çevreyi en fazla kirleten atıklar. O nedenle elektronik atıklarımızı çöpe atmayalım; biriktirelim ve belediyemizle iletişim halinde bunları geri dönüşüme hem de ülke ekonomisine kazandıralım" dedi.

Güven Sağlık Grubu İcra Kurulu Üyesi Metin Uysal, elektronik atıkların çevre ve insan sağlığı açısından taşıdığı risklere dikkat çekerek şunları söyledi:

"Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı ile Güven Sağlık Grubu olarak bir süredir Sıfır Atık Projesi üzerinde çalışıyoruz. Sıfır atık projesi bir çevre inisiyatifi olmakla beraber aynı zamanda bütüncül sağlık hizmetinin bir parçası olarak görüyoruz. Dolayısıyla sağlık hizmetinin bir parçası olarak değerlendirerek bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Bu anlamda eğitim programları düzenliyoruz, farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Atıkların azaltılması tasnifi ve geri kazanımıyla ilgili önemli çalışmalar sürdürüyoruz. Bugün burada Çankaya Belediyesi ile elektronik atıkların yeniden kazandırılması ile ilgili bir çalışma başlattık. Elektronik atıklar doğaya bırakıldığında çok ciddi doğa problemlerine yol açıyor ağır metaller içeriyor. Bu zararlı etkilerden kurtulmanın yanı sıra ekonomik değer taşıyan atıklardır. İş birliğimiz ile bu atıkları hem ekonomiye kazandırmak hem de doğamızı korumak için önemli bir adım attık. Diğer kurum ve kuruluşları da bu inisiyatife dahil olmaya davet ediyorum."

Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın hayata geçirdiği 'Sıfır Atık Projesi'nin önemli bir parçasını oluşturan bu iş birliğiyle yalnızca atıkların azaltılmasını değil aynı zamanda çevresel farkındalığın artırılmasını ve sürdürülebilir sağlık hizmetlerinin desteklenmesini hedefleniyor.