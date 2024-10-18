Gıda denetimleri okulları da kapsayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdalarda hilecilik yapan firmaları duyurmasının ardından denetimlere bu kez okul kantinleri de dahil edilecek. Milyonlarca öğrencinin uğrak noktası kantinler, teker teker denetlenecek.

Gelişmeyi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu. Gıda denetimlerinin süreceğini belirten Yumaklı, "Okul, kantin ve yemekhanelerde denetime başlıyoruz." dedi.

Gıda denetimlerinde, ürünlerin hijyenik koşullarda üretilip üretilmediği, son kullanma tarihlerinin geçip geçmediği ve gıda maddelerinin sağlığa zararlı bir madde içerip içermediği kontrol edilecek.