Genç Sağlık Sendikası Üye Sayısında Büyük Artış Yaşadı

Genç Sağlık Sendikası, 2023 yılında 3 bin 988 olan üye sayısının aralık ayı itibariyle 54 bin 212'ye yükseldiğini duyurdu. Sendikaya bu yıl 50 binden fazla kişi üye oldu.

Genç Sağlık Sendikası, 2023 yılının ocak ayında 3 bin 988 olan üye sayısının aralık ayı itibariyle 54 bin 212 olduğunu duyurdu. Verilere göre sendikaya bu yıl 50 binden fazla kişi üye oldu.

2023 yılında en çok üye artışı gösteren sendikanın Genç Sağlık Sendikası olduğunu söyleyen Genel Başkan Osman Kaya, "2023 yılına ocak ayındaki 3 bin 988 üye ile başlayan, genel merkez yöneticilerimizin Hatay ve Maraş'ta yaşamasıyla sebebiyle 6 Şubat felaketinde ağır yaralar alan sendikamız 2023 yılını büyük bir rekorla tamamladı. Deprem felaketinin ardından kısa süre içerisinde yaralarını sarmaya ve saha çalışmalarına başlayan sendikamız, iki ay kadar kısa bir sürede önce yüzde 2 sendikal barajını geçti ardından Türkiye'nin sendikal tarihinde nadir yaşanan bir üye artışı gösterdi" diye konuştu.

"MÜCADELEMİZİ İLK GÜNKÜ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, "Bizler 6 Şubat felaketine rağmen yılmadan, durmadan, dinlenmeden çalıştık. Tüm sağlık çalışanlarına adına mücadelemizi ilk günkü kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. Yeni yıldaki çalışmalarına da değinen Kaya, "Sosyal sendikacılık anlayışla sahaya sunacağımız pek çok yeni proje ve faaliyet adına 2024 yılını heyecanla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.