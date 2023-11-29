Gaziantep'te Turşu ve Turşu Suyu Yapımı Yaygınlaşıyor

Gaziantep'te turşu ve turşu suyu yapımı popüler hale geldi. Farklı sebze ve meyvelerden yapılan turşular, kış aylarında sağlıklı ve lezzetli bir seçenek olarak tercih ediliyor. Turşunun faydaları arasında bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve soğuk algınlığına iyi gelmesi bulunuyor.

Gribe ve soğuk algınlığına iyi gelen, bağışıklık sistemini güçlendiren turşu ve turşu suyu, Gaziantep'te mutfaklardaki yerini aldı. Farklı sebze ve meyvelerden yapılan turşular, sofralara renk katıyor. Turşu, kış aylarında sağlıklı ve lezzetli bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Gaziantep turşusunun faydalarının saymakla bitmediğini, en önemli özelliğinin ise acı biberlerde bulunan C vitamini olduğunu söyleyen turşu satıcısı Atilla Duru, "Gaziantep'te ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yetişen acı biberler, turşunun hem rengini hem de tadını belirliyor" dedi.

"Herkes kendi evinde mutlaka turşu yapar"

Gaziantep'te turşu satıcısı Atilla Duru, çok çeşitli turşuların bulunduğunu söyledi. Duru, eylül ve ekim aylarının turşu zamanı olduğunu belirterek, "Bu aylarda herkes kendi evinde mutlaka turşu yapar. Yapamıyorsa hazır bir şekilde alır. Biz de bu talebe göre turşularımızı hazırlıyoruz. Süs biberi, tombul acı biber, domates, cin biberi turşusu, ezme turşu, kornişon, acı sos turşusu, acur, Antep biberi, lahana ve sarımsak turşusu gibi çok çeşitli turşularımız var. Her damak tadına uygun turşu bulabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

"Kış aylarında soğuk algınlığına iyi gelir"

Turşunun sağlığa da faydalı olduğunu belirten Duru, "Turşu, bağışıklık sistemini güçlendirir, ayrıca turşu suyu da çok faydalıdır. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığına iyi gelir. Turşu suyu, boğaz ağrısına ve öksürüğe de iyi gelir" ifadelerini kullandı.

"Püf nokta küçük olmasıdır"

Turşunun yapılışı ve lezzeti ve püf noktalarına değinen Atilla Duru, "Acurlar küçük olmak şartıyla toplanır. Biberlerin de aynı şekilde küçük olanları ayrılır. Püf nokta sebzelerin küçük olmasıdır. Bidonun içine, biber, sarımsak ve turşu olacak diğer malzemeler konulur. Daha sonra turşu suyuna konulacak tuz, sirke ve limon tuzu ayarı yapılır. Belli bir süre olması için beklenir. Daha sonra bidonlara basılan turşu yemeklerin yanında tüketilir" şeklinde konuştu.

"Daha çok yurt dışına satışımız var"

Yurt dışına ve çevre illere de satış yaptıklarını aktaran Duru, "Daha çok yurt dışına satışımız var. En çok satış yaptığımız ülkeler ise Almanya ve Hollanda'dır. Çevre illerden satış yaptığımız iller ise şu şekilde; İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa ve Gaziantep'e daha önce gelen kişiler tarafından da talep çok fazla diyebiliriz" ifadelerine yer verdi.

Fiyatların yüzde 100 artığını söyleyen Duru, "Geçen yıla oranla fiyatlarda yüzde 100 zam var. Bu yıl fiyatlarımız ise 280-300 arasında değişmektedir" diye konuştu. - GAZİANTEP