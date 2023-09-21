Fırat Üniversitesi, Mastitis Hastalığını Önleyecek Bir Proje Geliştirdi

Fırat Üniversitesi, besicilerinin en büyük sorunu olan ve genellikle hayvanlarda görülen mastitis hastalığını önleyecek bir proje geliştirdi. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Rişvanlı, Sivil Havacılık Yüksekokulu öğretim üyesi Dr. Burak Tanyeri, bilgisayar mühendisliği ve veterinerlik fakültesi öğrencilerinin ortak çalışmasıyla geliştirilen cihazın seri üretimi başladı.

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi ve Sivil Havacılık Yüksekokulu ortak çalışması ile besicilerin en büyük sorunları üzerinde yapılan araştırmalarda mastitis hastalığına çözüm noktasında çalışmalar başlatıldı.

"BU HASTALIĞI TEDAVİ ETMEKTEN ZİYADE ÖNLEMEK GEREKİYOR"

Fırat Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu öğretim üyesi Dr. Burak Tanyeri, sağım sonrası meme kanallarının uzun süre açık kalmasının hayvanlarda enfeksiyona neden olduğunu ve bunun da meme körlüğünde önemli bir aşama olduğunu söyledi. Fırat Üniversitesi tarafından üretilen cihaz ile sağım sonrası kanalların açık kalmasını önleyebildiklerini ifade eden Tanyeri, süreç hakkında şunları söyledi:

"Projemiz, hayvanların mastitis hastalığına yakalanmasını önlemek amacıyla geliştirildi. Mastitis daha çok veteriner sahanın alanı ama biz mühendis olarak geliştirdiğimiz cihazla ilgili yorum yapabiliyoruz. Proje çalışmamızda şunu gördük ki mastitis hastalığı, sağımdan sonra meme kanalının 3 saat boyunca açık kalmasından kaynaklı içeriye giren bakterilerin oluşturduğu bir hastalık türüdür. Meme dokusu kolay tedavi edilebilir bir doku olmadığı için bu hastalığı daha çok tedavi etmekten ziyade önlemek gerekiyor. Bu kapsamda bizde geliştirdiğimiz antimastitor cihazıyla meme kanalını sağımdan hemen sonra yaklaşık 1-2 saniye aralığında kapatabiliyoruz ve doğal korumayı aktifleştiriyoruz. Böylelikle hayvanlar bu hastalığa yakalanmamış oluyor."

"CİHAZIMIZIN DENEYLERİNDE OLUMLU SONUÇLAR ELDE EDEREK PANTENTİMİZİ ALDIK"

Besiciler için kangrenleşmiş bir sorun haline gelen mastitis hastalığına yönelik sonuç veren çalışmanın dünya üzerinde sadece Fırat Üniversitesi'nde yapıldığını ve üretilen cihaz ile 3 saat boyunca açık kalan meme kanallarının 1 saniye gibi bir kısa sürede kapatılarak oluşacak enfeksiyonunun engelleneceğini belirten Tanyeri, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Test çalışmalarımızda cihazımızın uygulanmadığı noktalarda meme kanalının yaklaşık 3 saat boyunca açık kaldığını tespit ettik. Cihaz uyguladıktan sonra 1 saniye gibi kısa bir sürede kanalın kapandığını tespit ettik. Daha sonra uzun süreli deneylerimiz oldu. 6 ay boyunca 6 farklı çiftlikte deneyler yapıldı. Mastitis belirtilerinden biri olan sütün kalitesini de gösteren değerlerin minimuma düştüğünü gördük. Cihazı kullanmayı bıraktıktan sonra bu değerlerin yükseldiğini gözlemledik. Bunların hepsi deneysel veri olarak alındı ve böylece bunu bilimsel makalelere dönüştürdük. Literatürde bizim yöntemimiz yeni bir koruma yöntemi olarak kabul edildi. Bizlerde bu etkin koruma yöntemi üzerine uluslararası patentimizi aldık. Bir çok yarışmada ödül aldık. Uluslararası Buluş Fuarı'nda ürünümüz alanında altın madalya aldı ve benzer yarışmalarda bir çok önemli dereceler elde etti.

"CİHAZIN TÜM AŞAMALARI ELAZIĞ EKİBİMİZE AİT"

Fırat Üniversitesi Teknokent'te şirketimiz var. Bu şirketimiz vasıtasıyla üretimlerimizi yapıyoruz. Fikir aşamasından en son üretim aşamasına kadar her şey Elazığ'da ekibimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Ürünümüzün sahada büyük karşılık bulacağını düşünüyoruz. Dünyaya bu yöntemi ilk kez kazandıran biziz ve bu çalışma Elazığ başta olmak üzere ülkemize ve dünyaya büyük katma değer sağlayacaktır. Ayrıca ürünün tüm parçaları Elazığ'da üretilmesi şehrimize de istihdam konusunda büyük katkı sağlayacaktır."