ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi 10. Dönem Mezunlarını Verdi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 2026 yılı mezunlarını ESOGÜ Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törenle verdi. Törene ESOGÜ yöneticileri ve öğretim üyelerinin yanı sıra mezun aileleri de katıldı.

Törende mezun öğrenciler adına konuşan dönem birincisi Diş Hekimi İrem Öykü İlgör, fakülte kapısından ilk kez içeri girerken hissettikleri heyecanın, yerini mezun olmanın ve diplomalarını ellerine almanın gururuna bıraktığını kaydetti. Emek ve destekleri için ailesine ve genç diş hekimleri olarak yetişmelerine emek veren tüm hocalarına teşekkür eden İrem Öykü İlgör, mezunlar olarak önlerinde bilgiyle, emekle ve sabırla yürüyecekleri uzun bir meslek hayatının bulunduğunu belirtti ve meslektaşlarına başarılar diledi.

ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Batu Can Yaman, fakültelerinin kuruluşundan bu yana gösterdiği gelişme ivmesi, güçlü akademik kadrosu, çağdaş teknolojik altyapısı ve nitelikli eğitim anlayışı sayesinde ülkemizin saygın diş hekimliği fakültelerini arasında önemli bir konuma yükseldiğini belirterek, YKS Öğrenci tercihlerinde ve DUS sınavlarında elde ettiği başarıların bunun en güzel göstergesi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Batu Can Yaman, bilimsel çalışmalarıyla ülkemize ve dünyaya katkı sağlayan, kendini sürekli geliştiren, bilgi ve tecrübelerini öğrencilerine büyük bir özveriyle aktaran ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri ile birlikte, fakültelerinin kuruluşunun 17. ve ilk öğrencilerinin gelişinin 14. Yılında, 10. dönem mezunlarını uğurlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Mezun ailelerine de seslenen Prof. Dr. Yaman, yapmış oldukları fedakarlıklar ve verdikleri emeklerle bugün bu mutlu ve gurur verici tabloyu aslında onların oluşturduğunu belirtti ve artık birer diş hekimi olan çocuklarıyla ne kadar gururlanıp övünseler az olduğunu söyledi.

Konuşmasının son bölümünde yeni mezun genç diş hekimlerine seslenen Prof. Dr. Batu Can Yaman şunları söyledi: "Bugün beş yıllık yoğun ve zorlu eğitim sürecini başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyorsunuz. Sizleri yürekten kutluyorum. Ancak bugün aslında bir son değil, meslek hayatınızın başlangıcıdır. Diş Hekimliği sürekli gelişen, kendini yenilemeyi zorunlu kılan bir bilim dalıdır. Mesleğiniz boyunca yeni teknolojileri takip etmeli, bilimsel gelişmeleri yakından izlemeli ve kendinizi sürekli geliştirmelisiniz. Otuz iki yılı bitiren bir hekim ve akademisyen olarak şunu söyleyebilirim ki bu yol zaman zaman yorucu olacak, bazen sabrınızı zorlayacaktır. Ancak karşılığında sizleri daha donanımlı, daha başarılı ve daha saygın bir hekim haline getirecektir. Bu nedenle hiçbir zaman öğrenmekten ve çalışmaktan vazgeçmeyin. İyi bir hekim olmanın yolu yalnızca iyi eğitim almaktan geçmez. Aynı zamanda iyi bir insan olmak, vicdan sahibi olmak, etik değerlere bağlı kalmak ve insan sevmek gerekir. Bizlerin sizlerden beklentisi; aklı hür, vicdanı güçlü, etik değerlere bağlı, hastasına ailesi gibi yaklaşan, ülkesini seven, mesleğini onurla temsil eden hekimler olmanızdır. ve asla unutmayın ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi her zaman sizin temel yuvanızdır ve hayatınız boyunca ihtiyaç duyduğunuz her an açık kapınız olacaktır. Sevgili diş hekimi meslektaşlarım, bu duygu ve düşüncelerle mezuniyetinizi şahsım, tüm öğretim üyelerimiz ve fakülte çalışanlarımız adına yürekten kutluyor meslek hayatınız boyunca sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ise konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün ESOGÜ'de aldıkları zorlu eğitimin ardından Türkiye'nin dört bir yanında mesleklerini icra etmeye hazır olan genç diş hekimlerimizin mezuniyet heyecanını paylaşmak üzere bir araya geldik. Burada mezunlarımızın yaşadığı heyecanı ve gururu görmek bizlerin geleceğe olan inancını güçlendirmektedir. Eğitimdeki yarım asırlık tecrübesiyle ESOGÜ; bir yandan sahip olduğu fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü ve bilimsel araştırma merkezlerinde eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütürken, diğer yandan bünyesinde yer alan Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Diş Hastanesi ile bölgesel sağlık hizmeti vermektedir. Üniversitemiz kampüsünde binlerce vatandaşımız eğitim-öğretim dışında sağlık ve sosyal alanlarda hizmet almaktadır. Bu kapasite ESOGÜ ailesi olarak bizleri gururlandırmaktadır. Diş hekimliği, çağın gereklerine ve teknolojik gelişmelere göre kendini yenilemeyi, güncel ve dinamik bir bilgi birikimine sahip olmayı zorunlu kılan bir meslektir. Sizlerin bu hassasiyetle meslek hayatınız boyunca bilim ve teknolojinin rehberliğinde kendinizi yenileyerek, mesleğinizi en iyi şekilde icra edeceğinize inanıyoruz. Sizler üniversitemizde almış olduğunuz eğitim-öğretime güveniniz. Çünkü üniversite olarak sizlerin; düşünen, sorgulayan, araştıran ve kendini geliştiren mezunlar olmanız için emek harcadık. Bu vesileyle siz genç diş hekimlerimizin iyi yetişmelerine özveriyle katkıda bulunan tüm üniversitemiz öğretim üyelerine ve öğretim elemanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili mezunlarımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk istiklal ve Cumhuriyetimizi sizlere emanet etmiştir. Bugün, bizlerin de sizden en büyük beklentisi bu emanete sahip çıkarken, vatanına ve milletine gönülden bağlı; diline, tarihine, kültürüne ve manevi değerlerine sahip çıkan, vizyon sahibi bireyler olarak toplumdaki yerlerinizi almanızdır. Kıymetli anne ve babalar, en kıymetli varlıklarınız olan evlatlarınızı büyük bir özveriyle yetiştirip bizlere emanet ettiniz. Bugün fedakarlıklarınıza layık olmak için ellerinden geleni yapan ve karşılığını almayı hak eden genç mezunlarımızla bizler de en az sizin kadar gurur duyuyoruz. Mezunlarımız bundan sonraki mesleki ve sosyal yaşamlarında da siz anne ve babaların ve bizlerin verdiği değerleri koruyup; çevreleriyle uyumlu, karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan ilişkiler kuracak ve başarılı olacaklardır. Buna inancımız tamdır. Sevgili gençler, hayatta hedeflerinize ulaşmak yolunda kendinize güvenin ve önünüze çıkan engeller sizi asla umutsuzluğa düşürmesin. İlerleyen dönemlerde karşılaşacağınız zorlukları aşarken, aldığınız eğitimin ışığı her zaman yolunuzu aydınlatsın. Sizlerle gurur duyuyor, hepinize sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir hayat diliyorum. Yolunuz bahtınız açık olsun."

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak dönem birincisi Diş Hekimi İrem Öykü İlgör'e mezuniyet belgesini verdi. Sonrasında dönem birincisi Diş Hekimi İrem Öykü İlgör mezuniyet kütüğüne dönem plaketini çaktı. Daha sonra sırasıyla okullarını dereceyle bitiren mezunlara ve tüm mezunlara mezuniyet belgeleri verildi. Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Canan Akay tarafından mezunlara Diş Hekimliği Andının okutulmasının ardından, keplerin topluca havaya atılmasıyla tören sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı