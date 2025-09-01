Erzurum'da Şap Hastalığına Karşı Aşılama Çalışmaları Sürüyor

ERZURUM'da, Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli 120 personel, şap hastalığına karşı aşılama çalışmasını sürdürüyor. Hastalığın ilk tespit edildiği 22 Temmuz itibarıyla çalışmaya başlayan ekipler, kayıtlı 817 bin büyükbaşın yüzde 60'ını aşıladı. Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger, hastalığın sönüş aşamasına geçtiğini bildirdi.

Türkiye'nin büyükbaş sayısı bakımından 3'üncü büyük ili olan Erzurum'da ilk şap vakası, 22 Temmuz'da görüldü. Hastalığın tespitiyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kent genelini hayvan hareketlerine kapattı. Hastalığın önüne geçmek için kırsal mahallelerdeki işletmeleri tek tek gezen ekipler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gönderdiği aşıların uygulamasına başladı. İşletmeleri dezenfekte eden görevliler, vatandaşları da konu hakkında bilgilendirdi. 22 Temmuz itibarıyla 120 kişi, sisteme kayıtlı 817 bin büyükbaşın yüzde 60'ını aşıladı. Kentte aşılamamın yanı sıra dezenfeksiyon uygulaması da yapıldı.

'DEZENFEKSİYONA ÖZEN GÖSTERDİK'

Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger, "22 Temmuz itibarıyla hastalık il sınırlarımız içerisinde tespit edildi. İlin tamamının hayvan hareketlerini kapatmak zorunda kaldık. Şu anda hastalık sönüş aşamasına geçti. Biz hastalık girmeyen yerlere aşılama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu an sistemlerimizde kayıtlı 817 bin büyükbaş hayvanımız var. Yaklaşık yüzde 60'lık bir oranı aşılamış bulunuyoruz. Şu ana kadar bize yansıyan ciddi bir ölüm durumu yok. Bununla alakalı hastalık mihraklarında özellikle dezenfeksiyon uygulamalarına çok özen gösterdik. Dezenfeksiyon işlemini, hem kendimiz yaptık hem de vatandaşa dezenfektan teslim ederek işletmelerin dezenfekte edilmesini sağladık. Şap, viral ve çok yüksek ateşle seyreden bir hastalık. Aslında kayıplar da bundan kaynaklıdır. Çok yüksek ateşle seyretmemesi için Erzurum Valiliğimiz kanalıyla ilaçlar temin ederek işletme sahiplerine verdik, uygulamalarını sağladık. Böyle olunca çok fazla ölüm yaşamadık" diye konuştu.

Hastalığın mayıs ayında Türkiye'de görülmesinin hemen ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Şap Enstitüsü'nün aşıları ürettiği bilgisini veren Kenger, yeteri miktarda aşı bulunduğunu belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görevlendirmesi sonucu il genelinde 120 kişinin gece gündüz, tatil demeden çalıştığını ifade eden Kenger, işletmeleri tek tek dolaşıp hayvanları aşıladıklarını bildirdi.