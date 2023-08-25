Erzurum'da Hippoterapi Türkiye Projesi Doğu Anadolu Bölgesi Bölge Toplantısı düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Mavi Salon'da gerçekleşen toplantıda, konuşan Hippoterapi Türkiye Erzurum Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Muhammet Emin Naldan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından "Sağlığa Erişim" başlığı altında kabul edilen projenin dördüncü toplantısını Erzurum'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hippoterapinin, Türkiye'de bilimsel, disiplinler arası bir yaklaşım ile uygulanabilmesi adına gerçekleştirdikleri çalışmalar ve bu alanda yapılan çalışmaların büyük bir önem ortaya koyduğunu dile getiren Naldan, "Proje atçılık ve sağlık disiplinleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, üniversite, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, spor kulüpleri gibi hippoterapi uygulamalarını direk ve dolaylı paydaşları arasında iş birliği kurmayı hedeflemektedir." dedi.

Naldan, bu iş birliğinin başta özel ihtiyaçlı bireyler olmak üzere hem Erzurum, Doğu Anadolu Bölgesi hem de tüm Türkiye'deki ihtiyaç sahibi birey ve faydalananların doğru ve bilimsel temellere dayanan bir hizmet alabilmesi açısından atılmış önemli bir adım olduğunu aktardı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Keskin, akademisyenler ile konuklar katıldı.