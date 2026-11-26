Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Ünal, alerjik vakaların tespiti için test solüsyon kiti geliştirildi.

ERÜ Ziya Eren İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Erciyes Teknopark'ta kurduğu şirkette AR-GE çalışmaları yürüten 37 yaşındaki Ünal, tıbbi cihazlardaki biyouyumluluk ve tıbbi cihaz geliştirme alanında çalışıyor.

Ünal, AR-GE çalışmaları sonucunda alerji, göğüs hastalıkları ve çocuk polikliniklerinde alerjik vakaların tespiti için kullanılan test solüsyon kiti üretti.

Yaklaşık 4 yıllık bir çalışmanın ardından geliştirilen ve prototipi üretilen yerli kitin laboratuvar aşaması sona ererken, seri üretim için yatırımcı bekliyor.

Ünal, AA muhabirine, temel uzmanlık alanlarının Alzheimer, şizofreni, epilepsi gibi çeşitli hastalıklarla ilgili ilaç ve gıda takviyeleri geliştirmek olduğunu söyledi.

Bir diğer uzmanlık ve çalışma alanının ise tıbbi cihazlardaki biyouyumluluk testleri olduğunu anlatan Ünal, "Bunların yanında bir de tıbbi cihaz geliştirme çalışmalarımız bulunmaktadır. Burada da alerji alanına yönelmiş durumdayız." dedi.

"Yerli ürün kullanımıyla teşhisler gerçekleşecek"

Son zamanda ön plana çıkan çalışmasının ise alerji test kitleri olduğunu dile getiren Ünal, şöyle konuştu:

"Bu çalışma 4 yıllık bir emeğin sonucunda çıktı. Geldiğimiz noktada prototip yani model kit üretmiş durumdayız. Bunlar aslında alerji tespitinde kullanılan çözeltilerdir. Bir hastanın neye alerjisi olduğunu gösteren en temel çözeltilerdir ve ülkemizde sık olarak kullanılmaktadır. Geliştirmiş olduğumuz bu kit, temel olarak alerji, göğüs hastalıkları, çocuk poliklinikleri gibi tıbbın farklı branşlarına hizmet etmektedir. Bunlar prick test (deri testi) solüsyonu olarak geçer. Derimiz üzerinde neye alerjimiz olduğunu gösteren solüsyonlar. Derimiz üzerine damlatılan alerji solüsyonlarının tamamını yurt dışından ithal etmekteyiz. Dolayısıyla geliştirdiğimiz kitlerle bahsettiğimiz alanlarda tamamen yerli ürün kullanımıyla teşhisler gerçekleşecektir."

Ürünün laboratuvar kısmının tamamlandığını anlatan Ünal, "Artık iş laboratuvardan, bilimden çıkıp sanayiye geçme noktasında. Bazı yatırımcılarımızla görüşmelerimiz oldu. Tahminim 1,5-2 yıllık bir süreç içerisinde bunu hastanelerde, eczanelerde görmüş oluruz." diye konuştu.

Ünal, yurt dışından gelen alerji kitlerinden yılda yaklaşık 50 bin test solüsyonu kullanıldığına dikkati çekti.

Yurt dışı ithalatta da Türkiye'de yalnızca bir firmanın bulunduğunu dile getiren Ünal, "Bu ürünlerin ülkemize ekonomik maliyeti, her yıl yaklaşık 25-30 milyon dolar. Bunları yerli olarak üretebilirsek bu para ülkemizde kalacaktır. Bunun yanında herhangi bir sebepten dolayı firma kitleri getirmezse sağlık sistemimiz sekteye uğrar. Bizler bunu yerli olarak ürettiğimizde milli güvenliğimize de katkı sağlayacak bir unsur haline gelmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA