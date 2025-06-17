Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu
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Türkiye'de aile hekimliklerinden alınan sürücü, sporcu ve durum bildirir tek hekim raporları gibi birçok sağlık raporu, 15 Haziran 2025 tarihinden itibaren ücretli hale getirildi. Sağlık Bakanlığı'nın yeni uygulamasıyla, rapor almak isteyenler 250 lira ödemek zorunda kalacak. Ücretler, sbos.saglik.gov.tr adresinden veya karekodla giriş yapılarak ödenecek.

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren rapor ücretleri belli oldu. Aile hekimliklerinden alınacak sürücü raporu (ehliyet), sporcu raporu, durum bildirir tek hekim raporları, hac/umre için parmak izi raporu, iş sağlığı ve güvenliği raporu, akli meleke raporu, yivsiz av tüfeği raporu 15 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından ücretli hale getirildi.

İNTERNETTEN ÖDENECEK

Ücretler aile hekimliğindeki yetkililere değil sbos.saglik.gov.tr adresinden veya karekodla giriş yapılarak ödeniyor.

TÜM RAPORLAR İÇİN 250 LİRA ÖDENECEK

Raporları almak isteyenler bundan sonra 250 lirayı ödeyerek rapora sahip olabilecek.

ÖDEME YAPILMADAN RAPOR VERİLMEYECEK

TABİP-SEN'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın dikkatine: Sürücü (Ehliyet) Raporu, Sporcu Raporu, Durum Bildirir Tek Hekim Raporları 15 Haziran 2025 itibarıyla T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından bu raporlar ücretli hale getirmiştir. Rapor ekranlarının açılabilmesi için, https://sbos.saglik.gov.tr adresinden veya karekodla giriş yaparak ücretin ödenmesi gerekmektedir. Ödeme yapılmadan rapor verilememektedir." denildi.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Soyulmaya devam...Bunlarım başka işi yok milleti doymaktan başka

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Haber YorumlarıFatma Ali:

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