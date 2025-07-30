Edirne'de Sigara Bırakma Mücadelesi: Fatma Bozkurt'un Başarı Hikayesi

Edirne'de sağlık personeli Fatma Bozkurt, birçok kez bırakmayı denediği sigara içme alışkanlığından Sigara Bırakma Polikliniğinden destek alarak kurtuldu.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Biriminde görevli, 25 yaşındaki Bozkurt, 5 yıldır kullandığı sigaranın severek yaptığı egzersize engel olduğunu fark etti.

Bazı günler bir paketten fazla sigara içen Bozkurt, egzersiz yaparken çabuk yorulmaya ve rahat nefes alamamaya başladı.

Sağlığına verdiği zarar ve kötü kokudan duyduğu rahatsızlık nedeniyle sigarayı bırakmayı birçok kez denese de başarılı olamayan Bozkurt, bu kez profesyonel destek almaya karar verdi.

Selimiye Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğine başvuran Bozkurt, uzmanların yönlendirmesiyle ilaç tedavisi ve psikolojik destek sürecine girdi.

Bozkurt, ilaç tedavisi ve psikolojik destekle sigara alışkanlığından kurtulurken, 7 aydır sigaradan uzak bir yaşam sürüyor.

Pek çok kez denedi

Bozkurt, AA muhabirine, sigarayı bırakarak sağlıklı bir yaşama geçtiğini söyledi.

Sigaranın zararlarını bilmesine ve kokusundan duyduğu rahatsızlığa rağmen bir türlü bu alışkanlığından kurtulamadığını anlatan Bozkurt, "Pek çok kez denedim. Başarısız sonuçları kendime yenilgi olarak yorumlamadım. Denemeye devam ettim." dedi.

Bozkurt, görev yaptığı binada bulunan Sigara Bırakma Polikliniğinden faydalanmaya karar verdiğini ve başarılı olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Sağlık Bakanlığının sağladığı ilacı kullandığını dile getiren Bozkurt, "İlk zamanlar biraz zorlandım. Bırakma sürecimin son günlerinde arkadaşlarımla dışarı çıktığımda sigara içenleri gördüğümde biraz canım çekti. Sonra daha az dışarıya çıkmaya başladım." diye konuştu.

Yorulmadan spor yapabiliyor

Bozkurt, artık sigaranın verdiği zararlardan kurtulduğunu, yorulmadan spor ve yürüyüş yapabildiğini vurguladı.

Sigara bırakma sürecini sporla desteklediğini anlatan Bozkurt, şunları kaydetti:

"Sigarayı bırakalı 7 ay oldu. Bırakma sürecinde daha çok spor ve yürüyüş yaptım. Dışarıya daha az çıktım. Bir saat spor yaparken iki saat spor yapmaya başladım. Şu an çok daha mutluyum. Sağlıklı yaşamı hayatıma tamamen adapte ettim. Spora sarıldım ve artık spor yaparken zorlanmıyorum. Önceden spor yaparken 15-20 dakikada yoruluyordum şimdi bir saat yüksek eforla spor yapabiliyorum. Sağlık Bakanlığının verdiği bu hizmetten herkes yararlanmalı. Benimle birlikte 3 arkadaşım daha destek aldı ve sigarayı bıraktı."

Bozkurt, sigarayı bırakınca kilo alma endişesi yaşayanların Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeki diyetisyen hizmetinden de faydalanabileceğini sözlerine ekledi.