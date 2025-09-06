Haberler

Edirne'de Halk Sağlığı Haftası Yürüyüşü Düzenlendi

Edirne'de Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Etkinliğe il sağlık müdürlüğü ve çeşitli kuruluşlar destek verdi.

Edirne'de, Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında sağlıklı yaşamın önemine dikkati çekmek amacıyla yürüyüş yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünce Sarayiçi'nde başlayan yürüyüşe katılanlar "sağlık için hareket et" ve "ailemiz istikbalimiz" yazılı pankartla Tavuk Ormanı'na devam etti.

Yeşilay gönüllüleri, Trakya Üniversitesi, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları yürüyüşe destek verdi.

İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, 3-9 Eylül'de düzenlenen Halk Sağlığı Haftası boyunca düzenledikleri etkinliklerde katılımcıları bilgilendirdiklerini söyledi.

Hafta boyunca 7 farklı temayla vatandaşları bilgilendirdiklerini belirten Yıldırım, "İlk olarak sigara ve tütün ürünlerinin zararlarıyla ilgili çalışma gerçekleştirildi. Bir kamu kurumunda Sigara Bırakma Polikliniği çalışması yapıldı. Aynı zamanda sigara denetimi de gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Bağımlılıklarla mücadeleye ara vermeden devam edeceklerini dile getiren Yıldırım, sigara kullanımı ve tütün ürünleri kullanımını en aza indirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak da İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalışmalar sürdürdüklerini anlattı.

Bayrak, Halk Sağlığı Haftası'nda bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkat çektiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Sağlık
