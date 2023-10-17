Edirne'de grip aşısı fiyatları yüzde yüz zamlandı

Edirne'de eczacı Şükrü Ciravoğlu, grip aşıları ile ilgili; "Türkiye'de 3 adet ithal edilen ilaç bulunuyor. Bu aşılardan 2 tanesi geri ödeme kapsamında fakat geri ödeme kapsamında olan grip aşılarında bakanlık olarak tanımlanmış kişilere verilebiliyor ve geri ödeme kapsamına alınıyor. Risk grubunda olanlar 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlar. Bunlar ücretsiz. Bunun dışında bir diğer marka da aynı formülde aşıdır. Bu aşının başlangıcında karekod açısından birkaç problem oldu ama oda halledildi. İsteyen ücreti karşılığında bunu alıp yaptırabilir. Bu aşının da fiyatı 436 lira" dedi.

Edirne'de eczacılık yapan Şükrü Ciravoğlu, geçen yıla oranla grip aşısı fiyatının yüzde yüz zamlandığını dile getirdi. Ciravoğlu, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanların grip aşısını hekimine yazdırarak ücretsiz alabileceğini kaydetti.

"BU AŞININ DA FİYATI 436 LİRA"

Şükrü Ciravoğlu, şunları söyledi:

"Yaklaşık 10 günden beri 3 marka grip aşısı piyasada mevcut. Grip aşısı bildiğiniz gibi her yıl Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen, piyasada en çok görülen 4 grip türüne karşı üretilmiş bir aşıdır. Formülü standart bir formüldür. Farklı firmalar da bunu üretebilir. Türkiye'de 3 adet ithal edilen ilaç bulunuyor. Bu aşılardan 2 tanesi geri ödeme kapsamında fakat geri ödeme kapsamında olan grip aşılarında bakanlık olarak tanımlanmış kişilere verilebiliyor ve geri ödeme kapsamına alınıyor. Sisteme girildiğinde risk grubunda değilse hasta daha sonra ilerleyen günlerde değerlendirilmek üzere ertelenebiliyor. Risk grubunda olanlar 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlar. Bunlar ücretsiz olarak herhangi bir hekimden aşısını yazdırarak alabiliyorlar. Bunun dışında bir diğer marka da aynı formülde aşıdır. Bu aşının başlangıcında karekod açısından birkaç problem oldu ama oda halledildi. İsteyen ücreti karşılığında bunu alıp yaptırabilir. Bu aşının da fiyatı 436 lira.

"İLAÇLARIN GENELİNDE BİR PROBLEM VAR"

Geçen yıla oranla aşılarda yüzde yüze yakın artış yaşandı. Geçen yılki dolar ve Euro fiyatları şimdi ile karşılaştırıldığında tabloyu da görebiliriz. İlaçların genelinde bir problem var. İlaç fiyat kararnamesinin güncellenmemesinden dolayı bazı problem yaşanıyor. Yerli üretim yapan firmalar, ithal yapan firmalarda sorun yaşıyor. Enflasyonun olmadığı bir ortamda kararnamenin bir sakıncası görünmedi. Yaklaşık 15 yıl ama şimdi hızlı enflasyon ortamında sıkıntı olmaya başladı. Direkt ithal edilmiş olsun, ya da hammaddesi ithal edilip burada üretilmiş olsun, maliyetler aşırı hızla artıyor. Hammaddenin dışında üretim maliyetleri de artıyor. Yakıt, genel giderler, enerji personel ücretleri…"