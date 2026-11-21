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Düzce Üniversitesi Bilim iletişimi Ofisi tarafından, Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen, Tüberküloz: Sessiz Tehlikenin İzinde başlıklı Bilim Kafe gerçekleştirildi.

Boğaziçi Genç Ofis'te düzenlenen tüberküloz hastalığının belirtileri, erken tanı ve tedavi süreçleri ile korunma yollarının ele alındığı Bilim Kafe programında, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Emel Akbaş konuşmacı olarak yer aldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğretim Gör. Duygu Özdemir Cömert, Düzce Üniversitesi'nin bilimsel bilgiyi toplumla buluşturmayı amaçlayan Bilim Kafe etkinliklerinin, katılımcılara farklı alanlardaki konuları uzmanlarından dinleme ve merak ettikleri soruları doğrudan yöneltme fırsatı sunduğunu ifade etti.

Tüberkülozda erken tanının önemi vurgulandı

Hastalığın en sık akciğerleri etkilediğini, lenf bezleri ve kemikler gibi vücudun farklı bölgelerinde de görülebildiğini ifade ederek konuşmasına başlayan Emel Akbaş, geçmeyen öksürük, ateş, gece terlemesi, kilo kaybı ve balgam gibi belirtilerin görüldüğünü söyledi. İki haftadan fazla süren öksürükte sağlık kuruluşuna başvurmanın önemine dikkat çeken Akbaş, tüberkülozun tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyleyerek erken tanının önemini vurguladı.

Tedavinin düzenli sürdürülmesi ve temaslı taraması ele alındı

Tedavide kullanılan ilaçların verem savaşı dispanserlerinden ücretsiz temin edilebildiğini belirten Akbaş, tedavinin düzenli sürülmesini destekleyen doğrudan gözetimli tedavi uygulaması hakkında da bilgi verdi. Sunumunda verem aşısının korunmadaki yerine ve kapalı ortamların havalandırılmasının önemine de değinen Dr. Akbaş, katılımcıların tüberkülozun bulaşma yolları ve hasta yakınlarının alabileceği önlemler hakkındaki soruları yanıtladı.

Hastalıkla mücadelede erken, tanı, temaslı takibi ve toplumun doğru bilgilendirilmesinin önemini vurgulayan Akbaş, tüberküloz tanısı alan kişilerle yakın temasta bulunanların verem savaşı dispanserlerinde taramadan geçirildiğini ve koruyucu tedavi uygulanabildiğini aktardı.

Bilim Kafe, soru-cevap bölümünün ardından teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı