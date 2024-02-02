Dünyada sıklıkla uygulanan cilt işlemleri nelerdir?

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu, kadınların ilgili alanı olan sıklıkla uygulanan cilt işlemlerini sizler için anlatıyor.

CO2 bakımı, cilt üzerinde uygulanan bir prosedürdür. CO2 bakımı, karbondioksit (CO2) gazının cilde enjekte edilmesi veya cilde uygulanması prensibine dayanır. Bu yöntem, cildin gençleşmesini, sıkılaşmasını ve cilt tonunu iyileştirmeyi amaçlar.

KARBONDİOKSİT GAZI ENJEKSİYONU

Bu yöntemde, ince bir iğne aracılığıyla karbondioksit gazı cilt altına enjekte edilir. Karbondioksit, cilt altındaki kan dolaşımını artırarak oksijen ve besin maddelerinin hücrelere taşınmasına yardımcı olur. Ayrıca, bu işlem kollajen üretimini artırabilir ve cilt sıkılığını artırabilir.

KARBONDİOKSİT MASKELERİ VE JELLER

Cilt bakım ürünleri arasında karbondioksit içeren maskeler veya jeller de bulunmaktadır. Bu ürünler cilde uygulandığında karbondioksit salarak benzer avantajları sağlamayı amaçlar.

Cildi sıkılaştırır: Karbondioksit, cildin altındaki kan dolaşımını artırarak cilt sıkılığını ve elastikiyetini artırabilir.

Kırışıklıkları azaltır: CO2 bakımının, cilt altındaki kollajen üretimini teşvik ederek ince çizgilerin ve kırışıklıkların azaltılmasına yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

Cilt tonu iyileştirir: Karbondioksit, cildin daha sağlıklı bir görünüm kazanmasına yardımcı olabilir.

CO2 bakımı, uzman bir doktor tarafından uygulanmalı ve kişinin cilt tipine ve sağlık durumuna uygun olup olmadığı dikkate alınmalıdır. Herhangi bir prosedür öncesi, kişinin uzman bir doktora danışması önemlidir.

ÜNLÜLER CİLT SAĞLIĞI İÇİN HANGİ TEDAVİYİ TERCİH EDİYOR?

Yeni teknoloji ile gerçekleştiren cilt yenileme yöntemi cilt problemlerini tedavi etmek amacıyla kullanılan bir lazer teknolojisi işlemidir. Bu yöntem, melazma, cilt renk bozuklukları, güneş hasarı, lekeler, ince çizgiler ve kırışıklıklar gibi çeşitli cilt sorunlarını tedavi etmeyi amaçlar.

İşlem, lazer ışınlarının cilt yüzeyine odaklanması prensibine dayanır. Lazer, cildin üst tabakasını kontrol altında tutarak cilt hücrelerini yenileme ve yeniden yapılandırma sürecini hızlandırır. Bu da cildin genel görünümünü iyileştirir, renk tonunu düzenler ve ince çizgilerin, lekelerin ve diğer cilt problemlerinin görünümünü azaltabilir.

İşlem genellikle lokal anestezi veya sadece topikal anestezi kullanılarak gerçekleştirilir. Prosedür süresi kişisel ihtiyaçlara bağlı olarak değişebilir, ancak genellikle 30 dakika ile 60 dakika arasında sürer. İşlemin ardından, ciltte hafif bir kızarıklık veya soyulma görülebilir, bu da genellikle birkaç gün içinde düzelir. Sonuçlar genellikle işlemden hemen sonra fark edilse de, tam etkiler birkaç gün ila birkaç hafta içinde ortaya çıkabilir. Ancak, bireyden bireye değişen durumlar göz önüne alındığında, kişisel sonuçlar değişebilir.

DÜNYADA SIKLIKLA UYGULANAN CİLT İŞLEMLERİ NELERDİR?

Botoks enjeksiyonları: Botulinum toksini enjeksiyonları, mimik çizgilerinin (kırışıklıkların) görünümünü azaltmak amacıyla kullanılır. Özellikle alın, kaş arası, göz çevresi ve ağız çevresindeki kırışıklıkları düzeltmek için tercih edilir.

Dermal dolgu uygulamaları: Hyalüronik asit bazlı dolgular, ciltte hacim kaybını doldurmak, çizgileri ve kırışıklıkları düzeltmek için kullanılır. Dudak dolgusu, yanak dolgusu gibi uygulamalar popülerdir.

Kimyasal peeling: Kimyasal peeling, cildin üst tabakasını soyarak lekeleri, cilt tonu düzensizliklerini ve ince kırışıklıkları azaltmaya yardımcı olur.

Lazer cilt gençleştirme: Lazer teknolojisi, cildin gençleşmesini teşvik etmek, kırışıklıkları azaltmak ve cilt tonunu düzeltmek amacıyla kullanılır.

Mikrodermabrazyon: Cildin üst tabakasını hafifçe soyarak ölü hücreleri temizlemeye ve cilt dokusunu iyileştirmeye yönelik bir işlemdir.

IPL (Intense Pulsed Light) tedavisi: IPL, pigment lekelerini, kılcal damarları ve genel cilt tonunu düzeltmek amacıyla kullanılır.

Cilt içi iğneler: Cilt içi iğneler, vitamin ve diğer cilt iyileştirici maddeleri cilde enjekte etmek için kullanılır.

Cilt yenileme işlemleri: Cilt yenileme prosedürleri, cilt yüzeyindeki hasarları onarmak ve gençleştirmek amacıyla çeşitli teknikleri içerir.

Cerrahi olmayan yağ azaltma yöntemleri: Ultrason, radyofrekans ve diğer teknolojiler kullanılarak cerrahi olmadan yağ azaltma işlemleri uygulanabilir.

Cilt işlemleri kişisel tercihlere ve cilt sorunlarına bağlı olarak değişebilir. Bu işlemleri düşünmeden önce uzman bir dermatolog veya estetik cerrah ile görüşmek önemlidir.