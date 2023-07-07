Doğal maden suyuna büyük ilgi: Vatandaşlar şifa niyetine tüketiyor

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde çıkan doğal maden suyu vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Ahlat ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Otluyazı köyü Soğaz mevkiinde çıkan doğal maden suyu, yıllardır vatandaşlar tarafından şifa niyetine tüketiliyor. 6-7 ayrı kaynaktan çıkan şifalı maden suyunun başta böbrek hastalıkları olmak üzere birçok sindirim sistemi rahatsızlığına iyi geldiğine inanılıyor. Böbrek rahatsızlığı olan veya taş düşüren vatandaşların çoğu kaynak başına gelerek buradaki suyu tüketirken, ayrıca yanlarında getirdikleri pet şişelere doldurdukları doğal maden suyunu evlerine götürüyor. Çevre il ve ilçelerden vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği maden suyu gün içinde büyük ziyaretçi çekiyor.

Maden suyu içmeye gelen vatandaşlardan Erkan Olcay, "Bu maden suyu birçok hastalığa şifa, özellikle böbrek taşlarına, ayak mantarlarına şifalı olduğu söyleniyor. Bizde yılda 4-5 defa gelip hem eve götürüyoruz hem de burada kaynağın başında içiyoruz. Magnezyum kalitesi yüksek bir maden suyu, defalarca içiyoruz herhangi bir şişme falan yapmıyor, gayet güzel. İnşallah içenlere şifa olur" dedi.