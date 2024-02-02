Depremzedelerin dertlerine ortak olan psikologdan 6 Şubat öncesi önemli tavsiye

HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde depremzede vatandaşlara hizmet veren Psikolog Şükran Pehlivan, asrın felaketinin etkisinin devam ettiğini belirterek insanların acı ve üzüntü duygularını ortaya çıkarmalarına izin vermeleri gerektiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasarı alan Hatay'da yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Depremin vurduğu Hatay'da 6 Şubat yaklaştıkça insanların acıları ve korkuları yeniden gün yüzüne çıkıyor. Kentte yaşayan depremzedeler, depremin yıl dönümü öncesi bölgede ücretsiz hizmet veren psikologlardan destek alıyorlar. Depremden bu yana binlerce afetzede vatandaşın derdini dinleyen Psikolog Şükran Pehlivan, depremzede vatandaşların acı ve üzüntü duygularını ortaya çıkarmalarına izin vermeleri gerektiğini söyledi.

"Depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen etkilerinin aynen devam ettiğini görüyoruz"

Deprem sürecinin etkisinin insanlar üzerinde ağır olduğunu belirten Psikolog Pehlivan, "Depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen etkilerinin aynen devam ettiğini görüyoruz. Her şeyin bir evresi var. Bu hakikaten insanları çok büyük etkileyen bir süreçti. Bu bağlamda bakacak olursak gerçekten de müdahalelerin ve etkilerin uzadığını görüyoruz" dedi.

"Duygularımızın ortaya çıkmasına izin vererek ve bunları oturup konuşabiliyor olmamızda fayda var"

6 Şubat depremlerinin yıl dönümü yaklaştığını belirten Psikolog Pehlivan, bu yıl dönümünde insanların hala yas sürecini devam ettirdiklerine dikkat çekerek, "Bu yas sadece kişiye özgü değil. İnsanlar bu süreçte; evlerini, yakınlarını ve şehirlerini kaybettiler. Birçok şeyin yası tutuluyor. Bu bağlamda hakikaten duygularımızın ortaya çıkmasına izin vermekte fayda var. Bunları oturup konuşabiliyor olmamız gerekiyor. Yaş gruplarına uygun olarak çocuklarımızla veya arkadaşlarımızla konuşabiliriz. Depremi anmak gerekiyor. Hakikaten bizim coğrafyamız ve kültürümüzde bunu destekleyici durumda. Birlikte acıları paylaşarak bu süreci atlatabiliriz. Bu gücü kullanmamız gerekiyor. Sosyal destekle birlikte mümkünse o günü kayıplarımızı anarak geçirmekte fayda var" ifadelerini kullandı.