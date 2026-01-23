Haberler

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, OECD ülkeleri ve Avrupa genelinde en ucuz sigaranın Türkiye'de satıldığını belirterek, "Sigara fiyatları dünyada 5 litre benzin fiyatına eş değerdir. Bu mantıkla Türkiye'de bir paket sigaranın en az 300 lira olması gerekiyor" dedi.

  • Sigaranın Türkiye ekonomisine yıllık maliyeti yaklaşık 24 milyar dolardır.
  • Türkiye, OECD ülkeleri ve Avrupa genelinde en ucuz sigaranın satıldığı ülkedir.
  • Bir paket sigaranın fiyatının en az 300 TL olması gerektiği belirtilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, Türkiye'de sigara bağımlılığının ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Ergüder, Yeşilay'ın yaptığı çalışmaya göre sigaranın Türkiye ekonomisine yıllık maliyetinin yaklaşık 24 milyar dolar olduğunu söyledi.

Bu rakamın yalnızca doğrudan maliyetleri kapsadığını belirten Ergüder, "Dolaylı maliyetler, işsizlik maliyetleri ve hastalık harcamaları eklendiğinde bu tutar daha da yukarı çıkabilir. Sigaraya bağlı hastalıklar için ne kadar harcama yaptığımızı, yurt dışından ne kadar ilaç getirildiğini tam olarak hesaplayamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 10 FİYAT ARTIŞI TÜKETİMİ YÜZDE 8 AZALTTI"

Sigara fiyatlarındaki artışın tüketimi doğrudan etkilediğine dikkat çeken Ergüder, fiyatlarda yüzde 10'luk bir artışın tüketimi yaklaşık yüzde 8 azalttığını söyledi. Türkiye'de sigarayla mücadelede en etkili kurumun Maliye Bakanlığı olduğunu vurgulayan Ergüder, 2008–2012 yılları arasında uygulanan vergi ve fiyat politikalarının somut sonuçlar verdiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı

"OECD VE AVRUPA'DA EN UCUZ SİGARA TÜRKİYE'DE"

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Ergüder, mevcut tabloya bakıldığında OECD ülkeleri ve Avrupa genelinde en ucuz sigaranın Türkiye'de satıldığını ifade etti. Bu durumun sigara kullanım oranlarının düşürülememesindeki en önemli nedenlerden biri olduğunu belirten Ergüder, fiyat politikasının etkili biçimde yeniden ele alınması gerektiğini söyledi.

"BİR PAKET SİGARA 300 TL OLMALI"

Sigara fiyatlarının uluslararası ölçütlerle değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Ergüder, İngiltere'den örnek verdi. İngiltere'de bir paket sigaranın yaklaşık 15 sterlin (880 TL), bir pidenin ise 7 sterlin (411 TL) olduğunu hatırlatan Ergüder, Türkiye'de bunun tam tersinin yaşandığını söyledi.

"Türkiye'de bir pide parasına üç paket sigara alınabiliyor" diyen Ergüder, çok uluslu şirketlerin fiyat artışlarına karşı 'enflasyon ve kaçakçılık artar' yönünde baskı yaptığını dile getirdi.

Ergüder, "Ama biz Maliye Bakanlığında uzman arkadaşlarla Türkiye'de 2002 ile 2019 yılları arasında sigara fiyatıyla enflasyon ilişkisini inceledik ve hiçbir şey bulamadık. Sigara fiyatları dünyada 5 litre benzin fiyatına eş değerdir. Bu mantıkla Türkiye'de bir paket sigaranın en az 300 lira olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
Haberler.com
500

Yorumlar (19)

Haber YorumlarıSerhat Soydaş:

Sağlık politikası kurulu üyesine bak, satılmamalı demiyor da 300TL olmali diyor. Napıcaz biz bunlarla ya

Yorum Beğen91
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

olmuşken 3 bin olsun. kafayı sigaraya taktınız

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

avrupada en ucuz sigara türkiyedeymiş tek sorunumuz buydu sanki. avrupada en çok uyuşturucu türkiyede en çok sanal kumar türkiyede. en çok intihar türkiyede iş yapacaksanız öncelikli işlerei önce hallediniz

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Tamer Genç demişti.. Bunlar ülkeyi bitirecek diye..Sigarayı o fiyat yapmak için piyon üretmişler..

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Alkol ve sigara kullaniyorum ama sahsen komple yasaklansa sewinirim 300 tl olmasi vergi ranti

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zeynep Sönmez'i eleyen Yulia Putintseva'nın sevinci olay oldu

Zeynep Sönmez'i eledikten sonra bunu yaptı! Olanlar oldu
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler

İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
Nihat Kahveci Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası çıldırdı: Efendi Moda Sahili'nde...

Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası çıldırdı: Efendi Moda Sahili'nde...
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı

5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ülke karıştı
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor

Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Yarışma macerası 2 dakika sürdü! Elendiği ilk soruya bakın

Yarışma macerası 2 dakika sürdü! Elendiği ilk soruya bakın
Zeynep Sönmez'i eleyen Yulia Putintseva'nın sevinci olay oldu

Zeynep Sönmez'i eledikten sonra bunu yaptı! Olanlar oldu
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler

İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
Nihat Kahveci Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası çıldırdı: Efendi Moda Sahili'nde...

Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası çıldırdı: Efendi Moda Sahili'nde...