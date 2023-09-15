Bingöl'de mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle sağlık ekiplerine ulaşan yaşlı adam için ambulans helikopter havalandı. 79 yaşındaki hasta, kısa sürede köyden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Bingöl'de ambulans helikopter yaşlı adam için havalandı

BİNGÖL - Bingöl'de mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle sağlık ekiplerine ulaşan yaşlı adam için ambulans helikopter havalandı. 79 yaşındaki hasta, kısa sürede köyden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgilere göre, Genç ilçesine 88 kilometre mesafede olan Sağgöze köyünde ikamet eden Hasan Mutlu'nun ailesi, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle sağlık ekiplerine haber verdi. Söz konusu köyün uzak ve yolunun çetin olması nedeniyle bölgeye ambulans helikopter sevk edildi.

Yaklaşık 15 dakika içinde köyde olan helikopter, yaşlı adamı alarak Bingöl Havalimanında bekleyen 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Yaşlı adam, tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hasta yakınları, sağlık ekiplerine teşekkür etti.